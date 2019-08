Boligpriserne i Glostrup

Midsection of businessman with different size houses and stacks of coins on table

SPONSORERET INDHOLD: Ejer du bolig i Glostrup, så læs med her, hvor vi gennemgår udviklingen på Glostrups boligmarked ud fra seneste tal fra boligsiden.dk og Finansdanmark.dk:

Af SPONSORERET INDHOLD

Stabile villapriser i Glostrup

Udbudspriser for villaer har ligget meget stabilt i Glostrup fra 2019 og frem til i dag. Juli 2016 var der 38 villaer til salg i Glostrup til en gennemsnitspris på ca. 3,8mill kr. mod 57 villaer til salg i juli 2019 til en gennemsnitspris på ca. 3,9mill kr. Så villapriserne har ligget ret stabilt i Glostrup, modsat flere andre kommuner i Storkøbenhavn, hvor priserne er steget en del, ikke mindst grundet den meget lave rente.

Udbud af villaerne dæmmer op for prisstigninger

Mens villapriserne har ligget stabilt siden juli 2016, er antallet af villaer til salg steget betydeligt. Fra 38 villaer til salg i juli 2016 til 57 villaer til salg i 2019. Udbuddet af villaer er altså steget med over 50% uden at det har haft en indvirkning på udbudspriserne. Det ville under normale forhold have medført prisfald hvis der kommer 50% flere villaer til salg i et område, men det har ikke været tilfældet i Glostrup, og det kan dække over en positiv udvikling i både efterspørgslen ikke mindst drevet af den lave rente.

Men det er værd at holde in mente når huset skal vurderes, at der ligger en stærk efterspørgsel på boliger i Glostrup bag ved tallene.

Ejerlejlighederne er steget i udbudspris

Kigger man på ejerlejligheder er billedte noget helt andet. I maj 2017 skete der et ryk på markedet for ejerlejligheder i Glostrup. Her steg udbudsprisen på en ejerlejlighed i gennemsnit fra 1,6mill kr. til 2,4mill.kr. Det kan skyldes en tilførsel af en række nye og dyre lejligheder, hvor udbuddet af lejligheder til salg da også steg fra 15 til 42 på blot en måned. Siden er udbudspriserne gået lidt op og ned, men ligger i juli 2019 fortsat lige under 2,4mill kr.

Så til det vigtige: realiserede salgspriser

Et er udbudspriser, men hvad med de endelige salgspriser? Vi har konstateret at udbudspriserne har ligget stabilt for både ejerlejligheder og villaer det seneste års tid, og det har også tilfældet for de endelige salgspriser, omend der faktisk kan ses en svag stigning over de seneste år. Ifølge Finansdanmark ligger m2/priser historisk højt for både villaer og ejerlejligheder på et niveau på ca 25.000 kr/m2 for begge boligtyper.

Bare i 2016 lå priserne på ca 20.000kr/m2, det vil sige at m2-priserne er steget med 25% siden 2016. Disse stigninger ser ikke ud til at have presset udbudspriserne op, hvorfor dyk i prisnedslag, såvel som en forskydning i størrelsen på boliger til salg kan forklare stigningerne på m2-priserne. Uanset årsag er det en glædelig nyhed for boligsælgere og ejendomsmæglere i Glostrup.