Brøndby Cup: Fankultur og foreningsliv i fællesskab

Ved årets Brøndby Cup hjalp fans af Brøndby IF til blandet andet med servering af mad til de mange deltagere. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I år har arrangørerne af Brøndby Cup fået en hjælpene hånd fra omkring 100 Brøndby-fans. Lørdag stod de klar i Stadionhal 1 for at hjælpe de øvrige frivillige med at servere mad for de mange tusinde deltagere ved årets Brøndby Cup.

Af Robert Hendel

Når Brøndby IF spiller ude såvel som hjemme, er det med stor opbakning fra klubbens fans.

Det er dog ikke kun på tribunen, at fansene ønsker at hjælpe klubben. Til weekendens Brøndby Cup havde 100 fans af Brøndby IF meldt sig som frivillige, da 4.000 drenge og piger var samlet til til weekend i fodboldens tegn.

– Vi har mange, der gerne vil bruge rigtig meget tid herude i Brøndby. Derfor er det også logisk, at vi forsøger at binde amatørklubben og fansene mere sammen, fortæller Magnus Gøtsche.

Han sidder i bestyrelsen i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF, hvor han organiserer de frivillige. Fanafdelingen blev stiftet i foråret med det formål at give fansene og amatørklubben mulighed for at komme tættere på hinanden.

Allerede sidste år var der fans, der meldte sig som frivillige til Brøndby Cup, men i år er tilmeldingen blevet mere organiseret.

– I Fanafdelingen har vi en unik mulighed for at facilitere de mange fans, der gerne vil hjælpe til under Brøndby Cup. Derfor fik vi den tanke, at vi kunne skaffe en masse frivillige, som kunne komme ud og arbejde i madteltet under Brøndby Cup, forklarer Magnus Gøtsche.

Det store fællesskab

Det viste sig hurtigt at være en stor succes. Fanafdelingen i Brøndbyernes IF fik rigtig mange tilkendegivelser fra folk, der rigtig gerne ville arbejde under sommerens Brøndby Cup.

De kunne derfor hurtigt meddele Brøndbyernes IF, at de var klar til at tage samtlige 90 vagter i madsalen om lørdagen under årets store stævne.

– Det er positivt og lover godt for fremtiden, for man skal heller ikke ignorere, at Brøndbyernes IF ligesom alle andre foreninger er pressede i forhold til at skaffe frivillige, siger Lasse Bauer, der er formand for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

Ligesom Magnus Gøtsche tog Lasse Bauer en hel dag ud af kalenderen i Brøndby Cups tjeneste.

– For nogen kan det måske virke overraskende, at vi kan stille med så mange mand. Ovendt vil jeg sige, at det er positivt, at vi viser, hvor meget vi fans bakker op om den klub, der ligger bag hele det fællesskab, som kendetegner Brøndby, siger Lasse Bauer.

Ifølge fanafdelingens formand er det frivillige arbejde, som fansene lægger i blandt andet Brøndby Cup, med til at gøre afstanden mellem amatørklub og fans mindre.

– Det er også hele grundlaget for vores forening. Derfor er det også vigtigt, at vi hjælper med de ekstra kræfter for at understøtte en Brøndby Cup, som ikke blot genererer en masse gode oplevelser for rigtig mange unge mennesker, men også noget økonomi til amatørafdelingen, forklarer Lasse Bauer og tilføjer, at fansenes hjælp kan være med til at frigive nogle ressourcer hos Brøndbyernes IF, der kan bruges til at gøre turneringen endnu bedre.

Vil hjælpe igen næste år

Samarbejde kom i stand i foråret, efter at Fanafdelingen i Brøndbyernes IF var blevet stiftet. Her tog man kontakt til de ansvarlige for Brøndby Cup og fik et møde i stand med Tonny Brogaard, som i dag står i spidsen for turneringen.

En stor del af rekrutteringen foregik via de sociale medier og Brøndby-nyhedsmediet 3point.dk.

– Det er jo sindssygt fedt, at vi er med til at skabe nogle gode rammer, der kan give folk en god oplevelse. Det er jo også i fansenes interesse, at vi gør det her. Vi gør det med Brøndby-hjertet, siger Magnus Gøtsche.

Han ser gerne, at fansene gentager successen næste år.

– Det er da helt klart planen, at det skal vi bygge videre på. Det er første gang for mange af os, og nu har vi fået indblik i, hvad det kræver, og hvordan vi kommer bedre ud til endnu flere fans, som vi så kan fortælle, hvad det her egentligt går ud på, siger han.

Hjælp fra Aalborg

En af de fans, der tilbød at hjælp under Brøndby Cup er Teis Markfoged. Han har taget turen helt fra Aalborg for at give en hånd med, når der skal serveres mad for de mange deltagere.

– Det kan godt være, at jeg bor i Nordjylland, men det er jo sjovt at opleve det fællesskab, som man hører så meget om. Ikke kun til kampene, men også alt det, der foregår rundt om. Så kan det godt være, at det er lidt langt at rejse, men sådan er det jo, når man bor i Nordjylland og er Brøndby-fan, fortæller Teis Markfoged.

Han ser det som en mulighed for at møde nye mennesker, som han ikke nødvendigvis ville falde i snak med på stadion.

– Når jeg er på stadion, er det ikke altid, man lige har tid til det, fordi man har travlt med at råbe og skrige. Her har man bedre tid til lige at møde de folk, man måske ikke normalt ville hilse på. Nu har jeg en relation til dem, siger Teis Markfoged og tilføjer:

– Når jeg siger, at jeg er Brøndby-fan, er det ikke kun af de 11 spillere, der løber rundt nede på banen, og træneren, som er tosset, hvis de ikke vinder. Det er jo alle de frivillige i dag, på kampdage og på tribunen, som er mine venner. Det kan godt være, at jeg bor i Aalborg, men når jeg kommer herover, føler jeg mig hjemme.