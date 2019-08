Brøndby Gymnasium udvider med hf-linje

I 2021 vil der ikke kun være huer med røde bånd, når Pia Sadolin (t.v.) og resten af Brøndby Gymnasium siger tillykke til de mange studenter. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Torsdag begynder de første hf-elever på Brøndby Gymnasium, der snart kan fejre 15 års fødselsdag

Af Robert Hendel

I 2021 vil det ikke kun være huer med rødt bånd, som man får, når man har taget en studentereksamen fra et alment gymnasium, der sidder på hovederne af de studenter, der forlader Brøndby Gymnasium.

Som noget nyt byder rektor Pia Sadolin velkommen til 23 nye hf-elever, når det nye skoleår bliver skudt i gang på torsdag.

Gymnasiet slog første gang dørene op for 14 år siden. Dengang var der to klasser på Brøndby Gymnasium. Senere flyttede skolen ind på Brøndby Stadion, hvor der var plads til tre klasser. Nu er der så blevet plads til endnu en klasse, og den er forberedt elever, der vil læse hf.

Flere har presset på for at gymnasiet fik etableret en hf-linje. Efter nogle års samarbejde med Vestegnens VUC og HF om enkeltfags-hf gik Brøndby Gymnasium i gang med at undersøge mulighederne for selv at udbyde hele hf-pakken.

– Det førte så til, at vi tog springet og annoncerede en ny Sport HF-linje, som har fået så god søgning, at vi på torsdag kan byde velkommen til en 1.-årgang med både stx- og hf-elever, siger Pia Sadolin, der ser frem til at byde 23 nye hf-elever velkommen på torsdag.

En medvirkende årsag til gymnasiets beslutning om at etablere Sport HF, som linjen kommer til at hedder, er foruden et frugtbart samarbejde med blandt andre Brøndby IF, at kriterierne for optagelse på hf sidste år blev udvidet til også at gælde elever fra 9. klasse.

– Denne åbning betyder, at alderssammensætningen i vores hf-klasse svarer til stx-klasserne. Det, tror vi, er vigtigt for sammenhængskraften mellem klasserne, forklarer Pia Sadolin, som glæder sig til at tage hul på endnu et skoleår.

Rektoren for Brøndby Gymnasium mener, at det er det helt rigtige tidspunkt at prøve en hf-linje af på. Ifølge Pia Sadolin er den relevant for en lang række af elitesportsudøvere indenfor især fodbold og ishockey, fordi gymnasiet i forvejen udbyder faget idræt på A-niveau som et forsøg godkendt af Undervisningsministeriet.

Det udbud håber Pia Sadolin på, at gymnasiet får lov til at fortsætte med, når forsøgsperioden er slut.

Selvom Brøndby Gymnasium nu også udbyder en højere forberedelseseksamen, kommer skolen ikke til at ændre navn.

– Vi har valgt, at skolen fortsat skal hedde Brøndby Gymnasium uden nærmere definition. De uddannelser, vi udbyder, er nemlig begge gymnasiale uddannelser, siger Pia Sadolin og tilføjer, at en vellykket hf-klasse vil være en fantastisk fødselsdagsgave til skolen, der fylder 15 i 2020.