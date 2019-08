Byens børn rullede om kap

130 børn i alle aldre kørte ræs i gaden, da 2019-udgaven af Rullesportsdagen blev afholdt på Nygårds Plads i Brøndbyøster. Foto: Robert Hendel

SPORT. Der var fart på og hjul under fødderne på børn i alle aldre, da den fjerde udgave af Rullesportsdagen blev afholdt i Brøndbyøster

Af Robert Hendel

Der var dømt gaderæs, da Nygårds Plads lagde bane til den fjerde udgave af Rullesportsdagen.

Her kørte 130 børn om kap på både rulleskøjter og løbehjul på en 700 meter lang bane, der strakte sig rundt om Kulturhuset Kilden. Som noget nyt havde arrangørerne delt løbene op i to grupper for at give deltagerne en bedre oplevelse.

– Vi har i år valgt at dele det op, så vi kører talent-truppen for sig og alle de andre for sig. På den måde kan deltagerne fra talenttruppen køre nogle løb, hvor de ikke behøver tage hensyn til de lidt mindre børn, der er med, fortæller Maria Nube, der er initiativtager til Rullesportsdagen.

Det er Brøndbys rulleskøjteforening ’Rullefabrikken’ der arrangerer Rullesportsdagen, som er Danmarks første og eneste rulleskøjteløb kun for børn, i samarbejde med Brøndby Kommune.

Løbet blev første gang afholdt i 2016 med 62 deltagere. Året efter steg antallet løbere til 82, og sidste år var der 120 med.

– Der er gode løb til voksne andre steder, men der er ikke rigtigt nogen rulleskøjteløb for børn herhjemme, hvor de tager det alvorligt. Så derfor gik vi i dialog med kommunen om det her. De var positive over for projektet og ville gerne stille en underskudsgaranti, fortæller Maria Nube.

Hun glæder sig over, at der er blevet taget godt imod projektet andre steder end hos kommunen.

– Der er jo mange flere børn end sidste år, og vejret har været bedre. Folk er glade, og stemningen er ret afslappet. Alt er perfekt, siger Maria Nube og tilføjer, at der ligger et stort planlægningsarbejde bag Rullesportsdagen, som begyndte allerede i januar.