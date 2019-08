Collager som denne kan fra på lørdag opleves i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Foto: Birgitte Eriksson

VALLENSBÆK. Lørdag er der fernisering i Vallensbæk Kunstforening, der udstiller collage-kunstner

Af Jesper Ernst Henriksen

I den kommende tid er der udstilling med Birgitte Eriksson på Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Hun er en kunstner, der bruger papir og stof til at kreere flotte collagebilleder.

– Jeg har altid elsket at være kreativ, og det er blevet til mange forskellige kunstneriske projekter gennem en lang årrække. Nu har jeg kastet mig over collagebillederne, som giver en stor tilfredsstillelse at lave, samtidig giver det også en ro i min sjæl, når jeg sidder og nørkler med dem. Jeg synes, det er sjovt at genbruge materiale, som ellers skulle være kasseret og det er ofte nogle ‘pudsige’ ting, som pludselig får en helt ny værdi, siger kunstneren.

Fernisering

Vallensbæk Kunstforening holder den 31. august klokken 11.00 til 12.30 fernisering i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus på Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand.