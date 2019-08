Dårlig trafikadfærd omkring Vallensbæk Stationstorv

DEBAT. Af Søren Larsen, Mejsebo 11, 2665 Vallensbæk Strand

Det er et spørgsmål om tid, før nogen kommer til skade eller det, der er værre, i krydset ved Vallensbæk Stationstorv og Nøddebostien, som er en cykel- og gangsti fra Nøddeboparken.

I myldretiden især om morgenen mellem 07.30 og 08.30 hersker der vel det som kaldes totalt anarki. Mange bilister kører overfor rødt. Gør man som fodgænger opmærksom på dette, bliver man mødt af en strittende langemand fra bilisterne.

Det er fodgængere, der her går over for grønt fra Nøddebostien mod Vallensbæk Stationstorv og videre mod blandt andet stationen og Egholmskolen. Så det er en skolevej for rigtigt mange børn og voksne.

Krydset er dog desværre bygget forkert, da stoplinjen på Vallensbæk Torvevej fra Vallensbæk Strandvej mod Søndre Ringvej ligger alt for langt fra fodgængerfeltet. Samtidig skifter der til grønt for fodgængere og cyklister hurtigt efter at det er blevet rødt for bilister. Der er desuden kun grønt for fodgængere og cyklister i cirka ti sekunder.

Så man skal være klar, når der bliver grønt, og det er et problem, for der er alt for mange gange biler på tværs for rødt lys.

Så kære Vallensbæk Kommune. Se om I kan gøre noget ved dette kryds. Jeg har været i dialog med Vej og Park uden resultat, da de mener, at det er politiets opgave at stå for trafikreguleringen.