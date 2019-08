Derfor skal du huske tilstandsrapporten

Man Collecting Water In basin From Ceiling. Ceiling panels damaged huge hole in roof from rainwater leakage.Water damaged ceiling .

En tilstandsrapport og det lovpligtige energimærke kan hurtigt koste at over 6.000 kr. at få udarbejdet. Hvis pengene er små kan det være oplagt sted at spare som boligsælger – især hvis der ikke ligger en friværdi og venter efter boligsalget. Dertil kommer udgift på op mod 10.000 kr. ekstra for sælgers andel af ejerskifteforsikringen.

Men de sparede tusindlapper, kan blive meget dyrere. For med tilstandsrapport og ejerskifteforsikring er sælger omfattet af huseftersynsordningen, der ydre en rigtig god beskyttelse mod fremtidige fejl og mangler i boligen. Tænk hvis der var utætheder i taget der bevirkede en række følgeskader inde i boligen, og at man som sælger bliver mødt af et erstatningskrav fra køber på både skader og udbedring af taget. Det kan løbe op i flere hundrede tusind kroner. Det kan vælte mange mindre privatøkonomier og budgetter.

Sælgers begrænsede ansvar

Hvis sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport, tjener denne både som oplysning for køber, så han/hun er fuldt oplyst om boligens fejl og mangler. Dermed kan køber ikke bagefter komme efter sælger for fejl og mangler der allerede var opdaget og anført i tilstandsrapporten. Så vil man sige, at det er købers eget ansvar og at vedkommende accepterede boligens stand som den blev klarlagt i tilstandsrapporten.

Såfremt køber står med en mangel i boligen der ikke fremgik af tilstandsrapporten, vil man først tjekke om det er en fejl som sælger kendte eller burde have haft kendt til. Det kan være skjulte fejl og mangler, såsom ”hjemmebyggede” el installationer, som sælger tydeligvis har stået for, men som ikke lod sig opdage ved den byggeteknisk gennemgang.

Der findes mange og spegede sager om hvilke mangler som sælger enten kendte eller burde kende til, efter at have beboet boligen gennem en længere periode. I disse tilfælde vil end ikke ejerskifteforsikring yde beskyttelse for sælger – Men i visse tilfælde vil livet meget lettere for køber, da forsikringsselskabet betaler for udbedringen, og herefter søger at få dækket erstatning hos sælger. På den måde bliver problemet isoleret til sælger.

Fordele for Køber

Der er også store fordele for køber i, at købe ejerskifteforsikring til boligen. Normalt vil man som køber blive præsenteret for et af sælger indhentet tilbud på ejerskifteforsikring, baseret på en gyldig tilstandsrapport. Den normale varighed for en ejerskifteforsikring er 10 år, indenfor hvilken periode køber er beskyttet af ejerskifteforsikringen. Skulle der i denne periode opstå fejl og mangler på boligen