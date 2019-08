Det perfekte hjem for Pernille i 25 år

Pernille har boet på Løkkekrogen i alle 25 år - her er hun ved at skrive en gyser af.

VALLENSBÆK. Bofællesskabet Løkkekrogen i Vallensbæk er hjem for syv beboere med forskellige handicap. Den 31. august fejrer beboere, ansatte og pårørende bofællesskabets 25 års jubilæum

Af Jesper Ernst Henriksen

– Der er min far – og der er jeg, siger Pernille Klüwer begejstret, mens hun peger i et fotoalbum med billeder fra bofællesskabet Løkkekrogens åbning i 1994.

Pernille og flere af de andre beboere har boet i Løkkekrogen lige siden. Og det er de rigtig glade for.

– Jeg synes, det er et perfekt hjem. Vi får jo hjælp til noget. For eksempel rengøring, at handle, gå i banken og til tandlæge. Men jeg går selv til frisøren, forklarer hun.

Pernille viser rundt i sin bolig, der består af et værelse med tekøkken, et badeværelse – og en lille have. Derudover er der fælles køkken og opholdsstue.

Hun har en stor samling DVD’er – blandt andet holder hun meget af at se danske julekalendere og krimiserier som for eksempel Rejseholdet.

Og så elsker hun at skrive. For tiden sidder hun og skriver en hel bog af i et noteshæfte.

– Det er en gyser, der hedder Den sidste time. Jeg kan slet ikke slippe kuglepennen – de andre kalder mig ’forfatter’, griner hun.

De syv beboere i Løkkekrogen har forskellige handicap og forskellige funktionsniveauer. Til daglig går de enten på job eller arbejder i et beskyttet værksted.

– Jeg kan godt lide at stå tidligt op. Jeg arbejder på et beskyttet værksted i Brøndby, hvor jeg har været i 25 år. Jeg tager toget og bussen derhen, siger Pernille.

Per Alstrup står i spidsen for Løkkekrogens ti medarbejdere. Han lægger vægt på, at beboerne både skal have mulighed for privatliv og for hyggeligt samvær.

– Vi er først og fremmest et hjem. Det største samlingspunkt på dagen er aftensmåltidet, som vi spiser sammen, og hvor man kan fortælle, hvad man har lavet i løbet af dagen, siger han.

Jubilæum i Løkkekrogen

Bofællesskabet Løkkekrogen i Vallensbæk holder fest den 31. august fra kl. 15 i anledning af 25-års jubilæet. Alle med tilknytning til stedet er velkomne – ring på 43 64 14 40 og meld dig til.