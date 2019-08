En hel fredag til de unge

GLOSTRUP. Der er masser musik til både børn, unge, voksne og ældre på årets Glostrup Festival

Af Caroline Pedersen, praktikant på Folkebladet

Til dette års Glostrup Festival er fredagen blevet til en festaften for de unge, med masser af musik siger Søren Wohlert og Dan Kornbek Christiansen i et interview.

– Jeg har arbejdet hårdt på at skaffe ekstra penge til ungdomsrådet, så de selv kunne få lov til at bestemme fredagens musikprogram, fordi jeg synes, at de unge fortjener at være med til at bestemme. Jeg synes også, at der skal komme gang i Glostrup og ske noget sjovt og mere spændende, siger Dan Kornbek Christiansen.

– Jeg håber på at tiltrække så mange unge mennesker som muligt. Vi har prøvet at skaffe artister, som har en forskellig musik stilart at byde på, siger Søren Wohlert.

Han mener også, at stemningen ville være mere ung og gøre festivalen stemningen større. Det er Dan Kornbek enig i.

– Selvom der dog ikke kommer et tivoli i år, fordi sikkerheden ikke var helt optimal og at lyden fra tivoliet gik over i artisternes optræden, siger Dan Kornbek

I stedet kommer der flere frivillige foreninger som for eksempel spejder og sportsforeninger og nok nogle andre sponsorer og aktiviteter. Det er ikke fastlagt endnu, hvad det bliver, men ifølge Dan Kornbek Christiansen og Søren Wohlert bliver fredagens unge program en festival fyldt med glade unge mennesker og en stemning som er helt i top.