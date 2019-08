En mand med en vision takker af: Nu er det tid til efteranke og reflektion

Kim Helsted var leder af Produktionshøjskolen i Brøndby i hele dens levetid, inden den i august blev overdraget til FGU Vestegnen Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I sidste uge tog Produktionshøjskolen i Brøndby afsked med Kim Helsted, der har været leder af skolen i hele dens 15-årige levetid. Han har valgt ikke at fortsætte som afdelingsleder i Brøndby, når skolen bliver en del af FGU Vestegnen

Af Robert Hendel

Alting har sin tid.

Det må skoleleder Kim Helsted sande efter 32 år i spidsen for først daghøjskolen og senere Produktionshøjskolen i Brøndby.

1. august overgik Produktionshøjskolen til det nye uddannelsestilbud FGU Vestegnen, der blandt andet har underafdelinger på de nu tidligere produktionsskoler i Brøndby, Glostrup, Ishøj og Hvidovre.

Kim Helsted er blevet tilbudt jobbet som afdelingsleder i Brøndby, men det har han takket nej til. Derfor var mere end 100 gæster mødt op, da han tirsdag i sidste uge holdt afskedsreception.

– Det er vemodigt at sige farvel til et livsværk, mine kollegaer, mine elever på Produktionshøjskolen i Brøndby. En arbejdsplads, som rummer så meget liv, så meget fællesskab, som har så mange spændende tilbud. Den unikke ånd og det fællesskab kommer jeg til at savne, kunne de fremmødte høre hovedpersonen sige i sin afskedstale.

Blandt gæsterne var nuværende og tidligere elever og kollegaer, bestyrelsesmedlemmer for skolen, medlemmer af kommunalbestyrelsen i Brøndby og samarbejdspartnere, der kunne høre Kim Helsted blive omtalt i rosende vendinger i flere taler.

– Når jeg læser PHS’ værdigrundlag og kerneopgave, falder ordene fra værdigrundlaget mig i øjnene: Ansvarlighed, respekt, engagement, fællesskab – og hvorfor nu det? Det er allesammen ord, der kendetegner dig som menneske, lød det blandt andet fra Kent Max Magelund (S), der udover at være borgmester i Brøndby også var bestyrelsesformand for skolen.

Selv var hovedpersonen ydmyg, og hvad han skal lave, nu hvor han stopper, ved han ikke endnu.

– I 36 år har jeg haft et privilegeret arbejdsliv, hvor jeg har haft ledelsesansvar, fået brugt mine uddannelser og ikke mindst haft fornøjelsen af at etablere og udvikle to kreative “højskoler” til gavn for unge mennesker på vej i uddannelse og arbejde, siger Kim Helsted og sætter en tyk streg under, at det for ham har været nogle fantastiske, men også krævende år.

– Nu er jeg fritstillet – også for ansvaret. Det er tid til eftertanke og refleksion, tilføjer han.

Af sine ansatte bliver Kim Helsted beskrevet som en god og lyttende leder, der altid er åben for at gå nye veje. Således er det på hans initiativ, at Produktionshøjskolen i Brøndby som et af få steder i landet er certificeret til at uddanne dronepiloter.

Han fik derfor en drone i afskedsgave af de ansatte og eleverne på skolen – og et tilbud om at blive certificeret til at flyve med den på skolen. Så har manden med de mange visioner en undskyldning for at vende tilbage til sit livsværk gennem mere end tre årtier.