Et halvt århundrede i kirkens tjeneste

Knud Elver Pedersen har været aktiv i kirkens tjeneste i Brøndby i 50 år. Foto: Nygårdskirken

BRØNDBY. Han ville egentligt bare vide, hvad pengene blev brugt til. I menighedsrådet mødte han en masse mennesker, der fik ham til at fortsætte i 50 år

Af Robert Hendel

Gennem en menneskealder har Knud Elver Pedersen arbejdet lokalt for demokratiet i Folkekirken.

Søndag den 1. september kan han fejre 50-års jubilæum som menighedsrådsmedlem i Brøndby, hvor det meste af tiden er tilbragt i Nygårdskirken, som han lige nu er næstformand for.

Knud Elver Pedersen betegner sig selv som en gammel Brøndby-borger.

– Jeg er født i Brøndby og har boet her næsten alle mine år – dog med lidt afbrydelser, da jeg for eksempel arbejdede tre år i Grønland, fortæller han.

I 29 år arbejdede Knud Elver Pedersen i personaleafdelingen hos Brøndby Kommune, hvor han også var fællestillidsmand i en periode. Den kommende jubilar har i det hele taget været engageret i foreningslivet i Brøndby. En del borgere kender ham fra blandt andet bankospil, Kronisk Syge og Socialdemokratiet.

Hvad går pengene til?

Som foreningensmand var interessen for fællesskabet og foreningslivet i Folkekirken helt naturlig for Knud Elver Pedersen.

– Min mor sad i menighedsrådet, da jeg var barn og ung. Dengang var der ét samlet menighedsråd for hele Brøndby. Hverken Nygårdskirken eller Brøndby Strand Kirke fandtes endnu. Vi var naboer til Orla Christiansen, som dengang var præst i Brøndbyøster Kirke og senere blev vores provst. Engang fik han en tur i min sæbekassebil – jo, han var festlig, fortæller 50-årsjubilaren.

Han trådte i sin mors fodspor, da han en dag kontaktede den daværende formand for meninghedsrådet i Brøndbyøster, Evald Pedersen. Knud Elver Pedersen overfortalte formanden, at han ønskede at stille op til det førstkommende valg til menighedsrådet.

– Jeg ville godt vide, hvad min kirkeskat blev brugt til, forklarer Knud Elver Pedersen.

Nygårdskirken var blevet opført tre år forinden, men hørte under Brøndbyøster menighedsråd.

– Men vi var nogle stykker, som kunne tænke os at blive et uafhængigt råd for Nygårds Sogn, siger Knud Elver Pedersen

Det var dog ikke så ligetil. Først skulle den være distriktskirke med eget råd, men økonomien var stadigvæk fælles med Brøndbyøster Kirke.

– Det var vi ikke tilfredse med, og efter flere ansøgninger blev vi endelig et selvstændigt sogn i 1979, siger Knud Elver Pedersen.

Mange poster

Som selvstændigt sogn skulle Knud Elver Pedersen og de andre i menigheden ansætte præster og personale.

De fik både en kirke, en sognegård og to præsteboliger at vedligeholde.

– Det er vigtigt at passe ordentligt på de ydre rammer. Vi måtte derfor sørge for at få lavet et budget, så det hele kom til at fungere. Derefter kunne vi så beslutte hvilke aktiviteter, vi kunne tænke os, fortæller Knud Elver Pedersen, der har været formand ad flere omgange.

Når han ikke var formand, havde han blandt andet posten som kasserer, hvor han administrerede ligningsbeløbet.

I dag er han foruden at være næstformand i menighedsrådet også formand for præstegårdsudvalget.

– Når man tager ansvaret på sig, så bliver man stolt af resultaterne – og jeg er stolt af Nygårdskirken. Det er en dejlig kirke, sådan som den er og har udviklet sig – især med vores gode sociale arbejde med værestedet Åben Dør og samarbejdet med plejehjemmet på Nygårds Plads. Alle de flinke og søde mennesker jeg har mødt og stadig møder – det er dem, der gør at jeg fortsætter, siger Knud Elver Pedersen.

Gennem de mange år som frivillig i menighedsrådet har Knud Elver Pedersen fået indblik i, hvad hans kirkeskattekroner er gået til.

På søndag bliver han fejret i Nygårdskirken på grund af et halvt århundrede i kirkens tjeneste. Det sker fra klokken 10.30, hvor der vil være festgudstjeneste og ”Sensommerfest” med øl, pølser, kage og musik.