Ferien er forbi: Første skoledag er en festdag

Første skoledag i 1.d på Brøndby Strand Skole. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I dag begynder en række nye elever på skolerne i Brøndby. Folkebladet besøgte Brøndby Strand Skole, da 1. klasserne blev budt velkommen mandag

Af Robert Hendel

I dag er det en stor dag for skolerne i Brøndby, når de byder velkommen til de mange nye 0. klasser.

– Vi har jo gået og ventet på, at børnene kommer. Skolens lærere og ledere har arbejdet hårdt, og nu glæder vi os til, at børnene kommer. Det er jo det bedste, og første skoledag er jo en festdag, fortæller Rikke Rubek, der er skoleleder på Brøndby Strand Skole.

I alt byder hun i dag velkommen til fem nye 0. klasser. De øvrige elever på skolerne sluttede sommerferien i går. Her var Folkebladet på besøg hos 1.d på Brøndby Strand Skole, da forældrene afleverede børnene og fik taget billeder, inden undervisningen gik i gang.

– Børnene kender allerede hinanden, fordi de startede her sidste år i 0. klasse. Jeg kender også børnene, fordi jeg har haft timer sammen med dem sidste år, og på den måde er det nemt for mig, fordi jeg allerede kan børnenes navne, fortæller Lone, der er klasselærer for 1.d på Brøndby Strand Skole.

På bordene havde hun lagt æbler og skemaer frem til børnene, og især frugten blev taget vel imod på den første skoledag, inden det rigtigt går løs.

– I dag drejer det sig om, at vi skal mødes og sige hej og være her i vores nye klasse, hvor de jo ikke rigtigt har været før. Så skal vi hygge os sammen og have en rigtig dejlig dag. Det er en kort dag, og så er det lige på og hårdt i morgen, fortæller klasselæreren fra 1.d.

Tirsdag er det så 0. klassernes tur til at komme i skole for første gang. Dem glæder skoleleder Rikke Rubek sig til at byde velkommen.