Første skoledag er som at gå ind i en elevator

Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. På skolerne i Vallensbæk var mandag første skoledag for en masse nye børn, selvom forberedelserne til skolestart og overgangen for børnene har været i gang længe

Af Jesper Ernst Henriksen

På Pilehaveskolen i Vallensbæk var der fyldt godt op under piletræet mandag klokken ni. Her startede første skoledag nemlig for de 81 elever, der kommer til at gå i de tre 0. klasser på Pilehaveskolen. På en lille trappestige stod indskolingsleder Birgit Henriksen og holdt tale.

– At være elev er faktisk lidt ligesom at gå ind i en elevator. I kan måske høre, at de to ord lyder lidt på samme måde. Når I starter i 0. klasse, så svarer det lidt til at gå ind i en elevator og trykke på ni, og så om ti år, så kommer I ud af 9. klasse. Inden da skal I gå i skole i 2.000 dage, så der er masser af tid til, at I kan lære alt det, I skal nå at lære, sagde hun.

En langsom start

Skolestart er i dag en længere proces, der starter lang tid inden den officielle første skoledag. Allerede i børnehaverne bliver børnene delt ind i grupper, hvor børnene passer sammen. I Vallensbæk starter børnene i SFO 1. maj. Her har de haft temauger for eksempel indianeruge, sproguge og naturuge. Her bliver grupperne fra børnehaverne så efterhånden sat sammen til klasser, hvor børnene fungerer godt sammen.

– Pædagogerne i SFO’en skaber en tryghed, når børnene skal starte i skole. De har arbejdet med, at børnene skulle skabe nogle venskabsrelationer, og har arbejdet med, hvordan børnene fungerer sammen og hvilken klasse de skal i, siger Anna Lisbeth Bloch, der er leder i den ene 0. klasse.

Det er det samme arbejde, der er fokus på i de første måneder af skolen.

– Vi arbejder meget med tryghed, at danne relationer, hvad er det for nogle regler, der gælder i skolen. De skal lære noget om strukturen i skolen, hvor må man være henne, hvordan går man for eksempel på biblioteket, siger Anna Lisbeth Bloch.

En større ven

Ud over de spændte elever i 0. klasse, deres forældre og nogle lærere, står der også en anden gruppe under piletræet på denne første skoledag. Det er elever fra 4. klasse, der står med et flag i hånden for at give eleverne i 0. klasse en festlig velkomst.

På Pilehaveskolen har alle elever i 0. klasse en ven i 4. klasse. Det skal også give en god skolestart.

– Det går ud på, at man har en større ven, som man kender og man kan sige hej til. Det er lidt hyggeligt og ikke spor farligt. De store læser historier for de små, leger sammen og tager på ture sammen. Formålet er at få venskaber med større børn, men også, at de store lærer at tage hensyn til de små, siger Susan Hansen, der er leder af den ene 0. klasse.

De er selvstændige

Selvom børnene, der nu starter i 0. klasse har fået en blød overgang til skolen, så er der stadig masser af nye indtryk for børnene hver dag. Det koster lidt kræfter. Derfor er et godt råd til forældrene at give børnene lidt ro i hverdagen.

– Jeg siger altid til forældrene: Lad være med at have for mange aftaler i hverdagen, børnene er død trætte efter at have været i skole. Selvom de er startet op i SFO, så er det noget andet at starte i skole, siger Anna Lisbeth Bloch.

Derudover skal forældrene huske på, at børnene faktisk er meget selvstændige.

– Forældrene skal ikke nurse børnene for meget. Børnene kan godt selv bære deres tasker og sætte deres mad i køleskabet, siger Ann Telfer, der også er leder af en 0. klasse.