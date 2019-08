Frivillig på Glostrup Festival: Derfor arbejder jeg gratis

GLOSTRUP. Victor Seifert Hegelund er en af mange frivillige på Glostrup Festival. Det har han været til alle festivalerne

Af Oscar Hansson, Praktikant på Folkebladet

Victor Seifert Hegelund arbejder frivilligt på Glostrup Festival hvert år.

Han begyndte lige efter han var gået ud af folkeskolen, fordi han ville prøve et frivilligt arbejde. Her fandt Victor Seifert Hegelund Glostrup Festival. Efter første gang valgte han at blive frivillig igen året efter, og nu har han arbejdet på Glostrup Festival i alle årene. Det behøver han ikke penge for.

-Jeg føler, at jeg bliver glad af det, fordi jeg bidrager med at lave en fed fest for alle, fortæller Victor Seifert Hegelund, der er der alle dagene på Glostrup Festival. Han er også frivillig spejderleder her i Glostrup.

– Jeg har planer om at forblive frivillig på Glostrup Festival. Og så synes jeg, at dem, der har tiden til det, burde prøve det, fortæller Victor Seifert Hegelund.

Frivillig i Røde Kors Dorte Münch har arbejdet frivilligt i Røde Kors i ni måneder

Røde Kors-butikken på Hovedvejen i Glostrup har mange frivillige medarbejdere, som arbejder i den gode sags tjeneste. Dorte Münch er en af dem, som arbejder hårdt for at få det til at lykkes.

– Jeg gør det, fordi jeg føler, at jeg har ekstra tid og vil bruge den til noget godt, fortæller hun.

Dorte Münch elsker at være på sit frivillige arbejde på grund af de mange søde kollegaer. Hun arbejder fire timer om ugen.

Det lyder måske ikke af så meget men Dorte Münch har arbejdet for Røde Kors i snart 10 måneder, og her har hun planer om at arbejde frivilligt, så længe hun har tid til det.

-Alle som overvejer det og har tid bør prøve det, lyder det fra Dorte Münch.

Dan Kornbek Christiansen: Glostrup skal være et bedre sted at være

Dan Kornbek Christiansen vil have Glostrup til at blive et bedre sted for børn og unge. Kommunen skal give børn en chance for at blive frivillige

Der er flere ting i, at folk laver frivilligt arbejde.

Det fortæller Dan Kornbek Christiansen, som er tidligere formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup.

– Det kan være, fordi deres børn er der, eller det kan for eksempel være, at de ikke har børn selv og derfor laver frivilligt arbejde, der handler om børn.

Det kan også være at man gik til en sport, da man var mindre og derfor gerne vil hjælpe de nye små i gang.

– Det gør også noget ved dig selv at hjælpe andre, fortsætter Dan Kornbek Christiansen.

– Du bliver nemlig glad af at hjælpe andre, men du bliver også glad når du ved, at folk er glade for, at du er der. Vores skønne datter på ni år har et brændende ønske om at blive frivillig på Glostrup Festival, fordi hendes storebror var der frivilligt sidste år, siger Dan Kornbek Christiansen, der gik ind i politik i Glostrup for sine børns og de unge i kommunens skyld.

Han vil gerne have at Glostrup skal være et bedre og federe sted for børn og unge.

– Hvis Glostrup skal være et godt sted, bliver vi jo nødt til at spørge, hvad de unge vil. Hvis nu børn fra årene 10 til 13 vil rydde op på Glostrup Festival, synes jeg, at de skal have lov til det. Uden alle de skønne frivillige ville der ikke været nogen Glostrup festival, siger Dan Kornbek Christiansen.