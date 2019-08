Fyraftensrundvisning i højhusene

Udsigt fra øverste etage over Brøndby Strand Parkerne. Den 15. august byder Forstadsmuseet på en rundvisning i et af de 12 ikoniske højhuse. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I august kan du komme en tur op i et af de ikoniske højshuse, når Forstadsmuseet inviterer til fyraftensrundvisning

Af Robert Hendel

Nu kan du få indblik i, hvordan livet i Brøndby Strands højhuse har været gennem tiderne.

Den 15. august klokken 17 inviterer Forstadsmuseet dig en tur rundt i Brøndby Strand, hvor museumsinspektør Katrine Huusom guider dig gennem områdets historie.

I maj måned omdannede Forstadsmuseet en af lejlighederne i højhusene til et pop-up museum, der gik under navnet Historier i Højhuset. Her kunne man blandt andet høre kunstneren Martin Bigum og musikeren Isam B fortælle om deres opvækst i Brøndby Strand og opleve udsigten fra øverste etage.

– Efterfølgende har vi fået rigtig mange henvendelser om det igen blev muligt at besøge højhusene, siger Katrine Huusom, der glæder sig over at kunne imødekomme det ønske.

Fyraftensrundvisningen, som har plads til i alt 30 deltagere, er gratis, men kræver tilmelding hos Forstadsmuseet.