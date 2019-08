Guide til udlejning af bolig

SPONSORERET INDHOLD: Som udlejer af en lejebolig er det ufatteligt vigtigt, at du har kendskab til lejeloven. Som udgangspunkt er lovgivningen nemlig på lejers side, da lejeren bliver anset som den svageste part.

Derfor har vi lavet en guide, som kan give dig et overblik over de vigtigste regler i forbindelse med boligudlejning.

Udlej aldrig en bolig uden gyldig lejekontrakt

Du må aldrig udleje en bolig uden at have en gyldig lejekontrakt, for så vil din lejer bo under lejelovens almindelige regler. Det betyder, at lejemålets varighed er ubegrænset. Derudover har du heller ikke mulighed for at håndhæve forskellige krav til lejeren – for eksempel forbud mod kæledyr eller krav til vedligehold.

I forhold til lejekontrakten må du heller ikke lade lejer flytte ind uden at have underskrevet lejekontrakten, og du må heller ikke lade dem blive i boligen efter lejekontraktens udløb, da det herefter er de almindelige regler i lejeloven, som gælder for lejemålet.

Vær opmærksom på specielle regler ved tidsbegrænset lejemål

Mange vælger at udleje en bolig med tidsbegrænsning, hvis de for eksempel skal bo og arbejde i udlandet i en længere periode. Andre grunde kan også være, at du ejer en bolig, som ikke kan sælges, eller at du ikke selv er klar til at flytte ind i boligen endnu.

Hvis du udlejer en bolig med tidsbegrænsning, er det, at du har en god grund til at gøre lejemålet tidsbegrænset. De ovenstående grunde bliver normalt anset som værende gyldige, men lejer har mulighed for at tage sagen i boligretten, hvis han eller hun ikke ønsker at fraflytte, når lejeperioden udløber. Derfor kan det være en god idé at tjekke den præcise lovgivning her.

Hav styr på lejelovens 2-års regel

Der findes mange myter om den såkaldte 2-års regel indenfor udlejning. For eksempel er der mange der tror, at lejer må blive boende ubegrænset i boligen, hvis de har boet der i mere end 2 år, og ligeledes kan man uden problemer bede dem om at fraflytte lejemålet, hvis der er gået mindre en 2 år.

Der findes ganske vist en 2-års regel, men den gør sig kun gældende, hvis du selv lejer en lejlighed, som du vælger at fremleje til en tredjepart. Hvis dette er din situation, bør du overveje at læse mere om 2-års reglen.

Glem ikke årlige huslejestigninger

I forbindelse med en mere langsigtet udlejning er det en god idé at planlægge årlige huslejestigninger, som skal dække eventuelle prisstigninger.

Ifølge den nye lejelov er det kun tilladt at lave prisstigninger i overensstemmelse med nettoprisindekset. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du notere det i paragraf 11 i lejekontrakten.

Hvis du bare planlægger at fremleje en lejlighed i en kortere periode, behøver du ikke at bekymre dig om huslejestigninger, så du behøver ikke at sætte dig ind i reglerne.

Overvej om du både vil opkræve depositum og forudbetalt leje

Det er standard hos mange af opkræve 3 måneders leje i depositum, og derudover også 3 måneders forudbetalt leje samt leje for indflytningsmåneden. Alt i alt er det 7 måneders leje, hvilket for mange lejere kan være et uoverskueligt højt beløb.

Når du planlægger det økonomiske aspekt i forhold til udlejningen af boligen, kan det være en god idé at overveje, om du både vil opkræve depositum og forudbetalt leje. Det kan skræmme mange lejere væk, så det handler om at finde en balance, der både passer til dig og din kommende lejer.

Forudbetalt leje opkræves nogle steder som en garanti mod økonomisk tab, hvis lejer stopper med at betale husleje. Hvis der ikke skulle opstå problemer, vil lejeren derfor kunne bo huslejefrit i de sidste 3 måneder af lejeperioden, så i praksis får de pengene tilbage.

Planlæg istandsættelsen ved fraflytning

Efter den gamle lejelov kunne udlejere kræve at lejeren skulle betale for en nyistandsættelse ved fraflytning, men i 2015 blev loven ændret. Siden dengang kan lejer kun kræve at lejeren skal udføre en normalistandsættelse af lejligheden.

En normalistandsættelse indbefatter normalt maling af vægge samt slibning og lakering af gulve. Dette skal også specificeres i lejekontrakten.

De sidste råd

Det kan være kompliceret at sammensætte en helt korrekt lejekontrakt, men du kan heldigvis finde skabeloner online, som kan være en hjælp. Hvis der er punkter, som du er i tvivl om, er det en god idé at søge juridisk rådgivning. Det tager ikke lang tid for en boligadvokat at kigge lejekontrakten igennem, og det kan spare dig for en dyr oplevelse i det lange løb.

I en retssag vil dommeren ofte tage lejeres side i forbindelse med tvivlsspørgsmål, så det er dit ansvar som udlejer, at du har dit på det tørre.