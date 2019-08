Gymnaster er klar til en ny sæson: Håber på nye træningsfaciliteter

Afsluttende opvisning i Brøndby Strands Gymnastikforening. Foto: Torben Carstensen

SPORT. Brøndby Strands Gymnastikforening har haft et flot år på trods af utidsvarende træningsfaciliteter

Af Robert Hendel

Solen skinner, og temperaturen har passeret 25 grader. For mange vil det være en perfekt anledning til en strandtur.

Sådan er det ikke for de unge gymnaster i Brøndby Strands Gymnastikforening.

De bruger eftermiddagen indenfor med spring, rytmik og fællesskab.

I juni var foreningens fire opvisningshold samlet til sæsonens sidste fælles træning, der endnu en gang var lavet om til en afsluttende opvisning.

Her skulle 80 gymnaster i alderen 10 til 19 år overbevise deres instruktører og de mange indbudte forældre, at gymnastikken i Brøndby Strand er på vej fremad.

– Jeg er hamrende stolt over det fantastiske engagement og gode niveau, alle vores gymnaster viser, siger Kasper Lundquist, der er formand for gymnastikudvalget i Brøndby Strands Gymnastikforening.

Gymnasterne træner i de små gymnastiksale på Brøndby Strand Skole og i Langbjerghallen, som begge er steder uden egentlige gymnastikfaciliteter.

Ifølge Kasper Lundquist er forholdene langt fra optimale, og de betyder faktisk, at foreningen må sige nej til mange, der gerne vil være med på holdet.

– Vi oplever en enorm interesse særligt for vores ungdomshold, men både pladsmangel og de manglede springfaciliteter gør, at vi desværre må sige nej til mange, siger Kasper Lundquist.

Sidste år havde Brøndby Kommune en ny springhal på budgettet, men den er nu udskudt på ubestemt tid, ogfor nylig havde Brøndby Strand Gymnastikforening besøg af borgmester Kent Magelund (S). Han var positivt indstillet på at se på forholdene for gymnasterne, og det glæder Kasper Lundquist

– Det ville være rart at kunne fortælle de mange fantastiske gymnaster og den store engagerede forældregruppe, at de endelig kan få, hvad de har sukket efter i mange år.

Brøndby Strands Gymnastikforening begynder den nye sæson i slutningen af august. Det kan du læse mere om på brondbystrandsgf.dk