Hvor blev fisken af?

Der var bid en enkelt gang, da børn og unge fra Glostrup var på fisketur. Foto: Lars Jonasson

GLOSTRUP. Der var bid, da en flok børn og unge fra Glostrup var på fisketur, men fisken forsvandt

Af Jesper Ernst Henriksen

Sommeren igennem har Glostrup Kommune gennemført mange aktiviteter for børn, unge og familier. Det skete også i forrige uge, hvor kriminalpræventiv koordinator Lars Jonasson, sammen med Jan Simonsen fra lokalpolitiet, arrangerede en fisketur.

Friske børn og unge stod klar ved rådhuset klokken otte sammen med forældre. De kørte med Glostrup Kommunes nye bus – den er dog ikke helt ny, men en brugt bus, der før sommerferien blev indkøbt til det kriminalpræventive samarbejde i Glostrup Kommune.

Ankommet til fiskestedet ved Skudehavnen i København skulle grejet gøres klar, og bundsnørerne forsynes med børsteorm. Nu var det bare at vente på dagens første hug.

– Ventetiden blev lang. Meget lang. Men så endelig! En stor flot skrubbe, der passede lige til en stegepande. Den blev renset efter alle kunstens regler og lagt i en pose, men da dagen sluttede, var fisken væk. Den var blevet pakket ind i en plasticpose og nu var posen væk. En kort eftersøgning, og posen blev fundet imellem nogle store sten – tom.

Ud af øjenkrogen var der en, der fik øje på et lille brunt dyr. Kunne det være en mink, der havde taget fisken? Den slikkede sig i hvert fald om munden, mens den listede væk. Det er altid ærgerligt at miste en fisk man har haft på krogen, men deltagerne var alligevel enige om, at det havde været en rigtig dejlig dag, fortæller Lars ’Jonas’ Jonasson.

Klokken 15 kunne alle vende glade hjem til Glostrup og de ventende forældre med masser af oplevelser i bagagen.