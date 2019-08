Igen – styrket indsats mod mobning

DEBAT. Af Søren Wiborg (S), Medlem af Vallensbæk kommunalbestyrelse

Godt sommeren snart er slut, så kommunalbestyrelsen og udvalg igen kan komme i arbejdstøjet. Borgmester Henrik Rasmussen siger næsten alt det rigtige, når han i Folkebladet d. 6. august 2019 atter kommenterer kommunens indsats (eller mangel på samme) mod mobning.

Henrik Rasmussen skriver korrekt, at kommunalbestyrelsen – på Socialdemokratiets foranledning – har vedtaget, at det er mobberen og ikke offeret, som skal flytte skole. Udtalelsen står så i kontrast til, at det ikke er sket, selv om der er tale om endog særdeles grov mobning – ildspåsættelse og kvælertag. Henrik Rasmussen giver heller ingen forklaring på, hvorfor mindst seks forældrepar i denne sommerferie har valgt at tage deres børn ud af 4. klasse, fordi de ikke har tillid til at folkeskolen sikrer ordentlig trivsel i klasserne. Jeg forstår ikke, at forældrenes fravalg af folkeskolen i Vallensbæk ikke vækker større bekymring hos Henrik Rasmussen.

Socialdemokratiet følger selvfølgelig op på disse misforhold og vil insistere på at få en forklaring på undladelser i forhold til mobbepolitikken i hver enkelt sag.

Afslutningsvis er borgmesterens bemærkning om, at ”problemet overdramatiseres for politisk vinding” noget plat. Borgmesteren har selv hørt om de særdeles alvorlige sager – ildspåsættelse, kvælertag – det er noget af en tilsnigelse at kalde det at ”overdramatisere problemet”. Det er muligvis sådan tingene foregår i konservative ungdomsafdelinger, men det behøver ikke være tilfældet blandt 10-årige i folkeskolen i Vallensbæk.