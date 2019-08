DEBAT. Af Anders Storgaard, Landsformand for Konservativ Ungdom Og Simon Bøtkjær Nielsen, Lokalformand for Vallensbæk Konservativ Ungdom

Når man sidder i kommunalbestyrelsen, så har man et særligt ansvar for at føre en respektfuld og saglig debat. Det ansvar svigtede Søren Wiborg (S), da han i disse spalter i sidste uge efter en ophedet debat om tilfælde af grov mobning, ildspåsættelse og kvælertag i folkeskolerne i Vallensbæk Kommune skrev at ”Det er muligvis sådan tingene foregår i konservative ungdomsafdelinger, men det behøver ikke være tilfældet blandt 10-årige i folkeskolen i Vallensbæk”.

Lad os starte med det åbenlyse: Konservativ Ungdom er på ingen måde et sted, hvor der foregår hverken grov mobning, ildspåsættelse eller kvælertag. Ungdomspolitik er et trygt sted, hvor man lærer mennesker at kende fra hele landet og knytter venskaber mellem og på tværs af politiske partier, mens man får oplevelser for livet med andre unge mennesker. Der hersker en bred respekt for hinanden trods ideologiske forskelle – en respekt som Søren Wiborg (S) burde lære af. Derfor kontaktede jeg Søren Wiborg(S) i håbet om, at han kunne se, at den retorik intet sted hører hjemme – desværre valgte han at lægge på efter blot 30 sekunder. Han gad åbenbart ikke tale med mig.

Vi lever i en tid, hvor mange unge mennesker bliver skræmt væk af politik på grund af en debatkultur, hvor folk gemmer sig på internettet, mens de sviner hinanden til. Når man bestrider et offentligt embede, så har man et særligt ansvar for at være et forbillede for unge mennesker i kampen mod netop mobning ved at føre en saglig og ordentlig debat. Det håber vi borgerne i Vallensbæk vil tage med i deres overvejelser til næste kommunalvalg – uanset partifarve. Det her var ganske enkelt ikke en viceborgmester værdigt.