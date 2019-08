Jubilæum med dyrskue

Man kan blandt andet se kaniner på dyrskuet på lørdag. Foto: 4H

GLOSTRUP. Foreningen Ejby-Glostrup 4H fejrer sit 25-års jubilæum med børnedyrskue på Dyregården i Ejby på lørdag

Af Jesper Ernst Henriksen

På Dyregården i Ejby holder foreningen Ejby-Glostrup 4H til. De har mottoet: ’Brug Hænderne, brug Hovedet, lyt til Hjertet og ha’ det godt!’ og under det motto fejrer de nu 25-års jubilæum med et stort børnedyrskue.

I 25 år har Ejby-Glostrup 4H bragt børn og unge tættere på dyr, natur og fællesskab. Gennem praktiske og meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i natur, dyr og mad, har vi et mål om at skabe aktive, selvstændige og ansvarlige børn og unge.

– Ikke alle børn drømmer om at gå til fodbold, dans eller andre ”klassiske” fritidsaktiviteter. Hos os mødes vi i et unikt fællesskab omkring dyr og natur, som ikke findes hos andre lignende tilbud i kommunen. Vi er stolte over, at dette tilbud nu findes på 25. år, og glæder os til at fejre det med alle, der har lyst at kigge forbi, udtaler formand Susanna Larsen.

Dyrskue

Jubilæet fejres med et dyrskue, hvor alle børn og unge kan komme og være med i fællesskabet og udstille deres kæledyr, uanset om man er medlem eller ej. Dyrskuet er åbent for alle og finder sted på Dyregården i Ejby, Statenevej 46-48, lørdag den 24. august 2019 kl. 11-15. Dagen igennem vil der være masser af aktiviteter for børn og voksne, blandt andet ponytræk, kaninhop, udstilling af kæledyr, hoppeborg, popcorn på bål, agility og meget andet.

– Alle er velkomne og entré er gratis. Vi håber også, at en masse tidligere medlemmer vil kigge forbi, og opfordrer alle til at tage gamle 4H-billeder med til vores mindevæg, som vi blive udstillet på skuet, siger Susanna Larsen.