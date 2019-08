Kan Glostrup være det her bekendt?

Kan man være bekendt, at der ser sådan ud, spørger en læser? Foto: Privat

Af Preben og Jett Steffensen, Byskoven 38, 2600 Glostrup

Af Mette Agner Clausen

Jeg er sikker på da Ældrecenter Hvissinge blev bygget, var det med de bedste tanker om at de ældre skulle have det godt. Derfor har man vel også en overskrift der hedder ’Ældrecenteret i Hvissinge et hjem i Glostrup.’

Jeg tror ikke mange af de ældre har haft terrasser og fællesområder, der ser sådan ud. Vi er da enige om, at når man kommer så langt i livet, så skal vi have det godt. Meningen er vel, man kan sidde på terrassen og nyde det gode vejr, det er bare ikke alle der har pårørende der kan hjælpe, så kommer det til at se skidt ud. Hvor er det synd og ærgerligt.

Kan Glostrup være det bekendt?