Masser af rulleskøjtemedaljer

Løberne fra Vallensbæk høstede en del medaljer ved Rullesportsdagen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Løberne fra Vallensbæk kom hjem fra Rullesportsdagen med masser af medaljer

Af Jesper Ernst Henriksen

Rullesportsdagen havde i år en ny kategori for børn og unge fra den nationale talenttrup. Vark – Vallensbæk rulleskøjteklub havde seks løbere med i denne kategori, Meik Heise Jørensen, Dicte Rønsbo Lundsted, Thies Rønsbo Lundsted, Frida Sparre Andersen, Andrea Højmark Thiessen og Noah Højmark Thiessen. Talenttrupløberne skulle løbe både tre runder (2.100 meter), en runde (700 meter) samt et 100 meter løb.

Talenttruppens løbere var opdelt i 17 børn fra gruppe et og 16 børn fra gruppe to. Vark havde tre løbere i hver gruppe.

I talenttrup gruppe et vandt Meik 2.100 meter og 100 meter men måtte se sig slået på 700 meter løbet så det her blev til sølv. Dicte ryddede derimod alle sine konkurrenter og vandt alle tre kategorier for pigerne. I talenttrup gruppe to hentede Vark 5 medaljer med hjem, Frida hentede guld i både 2.100 meter og 700 meter, og Noah kørte tre bronzemedaljer hjem til klubben.