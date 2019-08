Medaljeregn over modelskibsklub

Der var masser af liv omkring Vallensbæk Nordhavn forrige weekend.

VALLENSBÆK. 12 ud af 24 mulige medaljer, heraf fire af guld, blev weekendens høst for Vallensbæk Modelskibsklub, da de var værter for DM i modelskibssejlads

Af Jesper Ernst Henriksen

Flere hundrede nysgerrige tilskuere valgte forrige weekend at kigge forbi søen på hjørnet af Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej, som Vallensbæk Modelskibsklub kalder Vallensbæk Nordhavn. Her holdt de nemlig DM i modelskibssejlads. I alt 24 kaptajner deltog med i alt 56 skibe, der både sejler på el og damp.

– Weekenden er gået over al forventning, siger Mogens Krohn, der er bestyrelsesmedlem i Vallensbæk Modelskibsklub.

Klubben løb selv med halvdelen af alle medaljer, 12 ud af 24 og fire af de otte guldmedaljer.

– Vallensbæk-sejlerne er mere rutinerede, fordi vi har det pragtfulde bassin i Nordhavnen, hvor vi i stor udstrækning kan træne vores sejlads. De andre klubber har ikke de samme faciliteter, forklarer Mogens Krohn som bud på de mange medaljer til Vallensbæk.

– Når vi samles til DM eller Nordisk Mesterskab, er det tydeligt at mærke, at mange af dem, der kommer, er gengangere fra tidligere år, der stiller velvilligt op, uanset hvor i landet de kommer fra. Kammeratskabet betyder meget for modelskibsfolket, siger formanden.