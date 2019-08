Minister besøger vandværk: Det kan vi lære af Brøndby

Miljøminister Lea Wermelin (S) på besøg på vandværket i Brøndbyvester. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Torsdag fik vandværket i Brøndbyvester besøg af miljøminister Lea Wermelin (S). Her fik hun mulighed for høre om erfaringerne med blødgøring af vand i Brøndby

Af Robert Hendel

I Hovedstadsområdet er grundvandet fra naturens side hårdt.

Det har man forsøgt at gøre noget ved i Brøndby, hvor kommunens borgere har kunnet nyde godt af blødere vand siden 2017.

Torsdag den 22. august var miljøminister Lea Wermelin (S) på besøg på vandværket Brøndbyvester for at høre mere om erfaringerne med blødgøring af vand. Et besøg, som ministeren selv betegner som spændende og lærerigt.

– Når vi skal gøre tingene lidt klogere, skal vi lære af dem, der går forrest, som Brøndby har gjort her. Vi skal tænke nyt, hvis vi skal løse den klimakrise, vi står i lige nu, siger Lea Wermelin.

Miljøministeren ser blødgøringen af vand som lidt af et mirakelmiddel, der kommer både forbrugeren og miljøet til gode.

Da Brøndby fik blødere vand i 2017, har Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med HOFOR lavet en række undersøgelser af effekterne ved det bløde vand. Resultaterne viste, at blødere vand er en fordel både for forbrugerne og for miljøet.

– Resten af Danmark kan forhåbentligt lære en ny god teknik, som kan være med til at give god gevinst for den enkelte borger, fordi man kan spare på vandet, man kan spare på sæben, man kan spare på afkalkeren, siger miljøministeren.

Ifølge HOFOR kan en familie på fire personer spare 500 kroner om året ved at indstille sine vaskemaskiner efter det blødere vand. Det betyder et mindre forbrug af sæbe, shampoo og rengøringsmidler.

– Det er rigtig godt for miljøet, at man gør det. Samtidigt er det også godt for kommunekasserne, fordi man jo også kan have samme gevinst i de offentlige institutioner. Så det er i hvert fald noget af det, jeg vil tage med hjem på værkstedet i ministeriet, siger Lea Wermelin om besøget på vandværket.