Mislykket fusion giver nye muligheder

SPORT. Futsalherrerne fra Brøndbyernes IF Futsal har et mål om at være med blandt de bedste i den kommende sæson. Op til sæsonstarten får holdet stor tilgang fra Nørrebro. Det sker på grund af en fusion, der ikke forløb som planlagt

Af Robert Hendel

Der er store ambitioner hos Brøndbyernes IF Futsal frem mod sæsonstart.

Sidste år nåede holdet kvartfinalen, og det skal de også i år, fortæller Steven de Oliveira Schumann, der er sportslig ansvarlig for Brøndbyernes IF Futsal.

Som opvarmning til den kommende sæson har holdet deltaget ved Nordic Cup i den svenske by Örebro, hvor de to bedste fra Danmark, Finland, Norge og Sverige kæmper mod hinanden.

Her var Brøndby med på et wildcard, da de to finske hold ikke ønskede at være med i år, og selvom det blev til tre nederlag, er der meget, futsalherrerne har lært ved at være med blandt de allerbedste futsalhold i Norden.

– For os har det været en lærerig turnering at være med i, men som udgangspunkt er det vigtigt at spille de her turneringer for at finde ud af, hvad det er, vi står overfor, siger han.

Vil spille med i Europa

Steven de Oliveira Schumann ser deltagelsen ved Nordic Cup som et signal om, at man i Brøndby vil futsal på mere end hyggebasis.

– Vi har ambitioner om at spille med i Europa, og for os var Nordic Cup første skridt på vejen. Vi har stor respekt for, at der er andre hold, der har spillet futsal i længere tid, end vi har, men vi har også ambitioner om at nå derop og kunne konkurrere med dem, siger Steven de Oliveira Schumann.

Nordic Cup i Örebro var første gang, Brøndbyernes IF Futsal stillede op i en international turnering for seniorhold. Her spillede holdet blandt andet lige op med de svenske mestre fra IFK Uddevalla, der senere på året spiller kvalifikation til Champions League.

– At tabe med et enkelt mål i futsal er i sig en udmærket præstation for et dansk hold, der prøver det for første gang. I sidste ende er det interessant at se, hvor langt vi kan nå, siger Steven de Oliveira Schumann.

Omfavner Nørrebro

Op til den kommende sæson får Brøndbyernes IF Futsal tilgang af en række spillere.

Det sker, fordi en planlagt fusion mellem Nørrebro Boldklub og SBV 09 ikke er gået som ønsket.

– Derfor har vi tilbudt det gamle Nørrebro en plads hos os med spillerstab, trænere, ledere og så videre. Vi har også åbnet op for dem fra SBV 09, hvis der er interesse derfra. Som udgangspunkt er det dog dem fra Nørrebro, der har vist størst interesse i at rykke over til os, siger Steven de Oliveira Schumann.

Han og Brøndbyernes IF Futsal skal nu se på, hvem der rykker med til Brøndby, og hvilke pladser i organisationen, som klubben vil give til lederne fra Nørrebro, når de bliver en del af Brøndbys futsalafdeling.

Futsal-sæsonen forventes at gå i gang i uge 43 eller 44.