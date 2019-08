Nye skolebørn i trafikken

Der er mange nye trafikanter på vejene i disse uger. Foto: Rådet for Sikker Trafik

HELE OMRÅDET. Efter sommerferien er masser af børn pludselig tilbage i trafikken - nogle af dem for første gang. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik især billister til at være ekstra opmærksomme

Af Jesper Ernst Henriksen

I denne uge starter skolerne igen. For masser af børn betyder det nye trafikvaner. For de nye 0. klasser er det første uge i den rigtige skole. For børn i 4. klasse betyder det, at der ikke længere er pasningstilbud til dem om morgenen, så flere selv skal gå eller cykle i skole. 4. klasserne på to af skolerne i Brøndby skal til en helt ny skole, det samme skal mange elever i 7. klasse på skolerne i Glostrup. Der er altså masser af nye trafikanter i alle størrelser på mange af vejene i området. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik især billister til at være ekstra opmærksomme og vise hensyn i trafikken.

Mange uheld

I 2018 kom 286 skolebørn til skade i trafikken, og ti af dem mistede livet på vejene, viser tal fra Vejdirektoratet. Selv om det er det laveste antal i mange år, så er det stadig alt for mange.

Derfor er kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden massivt til stede med kampagnen ”Børn på vej” på mange af landets skoleveje i de kommende uger, hvor tusindvis af børn nu igen kommer ud i trafikken.

Kampagnens budskab til bilisterne er: Sænk farten, vær ekstra opmærksom og vis hensyn. Det er ikke kun de yngste skolebørn, man skal holde ekstra øje med. Mens de fleste godt ved, at de små børn kan opføre sig impulsivt og løbe over en vej uden at se sig for, så er det også vigtigt at vide, at det samme gælder for teenagerne.

– Selv om teenagerne har mere erfaring med at færdes i trafikken, så kan de også være impulsive, overmodige og for eksempel uopmærksomme på grund af deres mobil. Derfor skal der gerne ringe en lille alarmklokke hos os voksne, når vi møder børn i trafikken – uanset hvor gamle børnene er, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Politi på skolevejene

Når der er mange biler på skolevejene og nogle af dem kører for stærkt, så skaber det utryghed både hos børnene og de forældre, der sender deres børn i skole på egen hånd. Og det er problematisk, tre ud af fire børn transporterer sig selv i skole.

For at gøre skolevejene mere sikre og trygge gennemfører politiet derfor kontrol på skolevejene i august. Meget tyder nemlig på, at der stadig er plads til forbedring hos bilisterne. Da politiet i januar gennemførte kontroller på landets skoleveje, blev flere end 3.000 bilister sigtet for at køre for stærkt.