Nysgerrige borgere stillede spørgsmål og kom med idéer til ny letbanestation

Til og med fredag kan borgere komme med forslag til den nye stationsforplads ved Kirkebjerg Torv. Foto: Illustration: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Spørgelysten var stor, da Brøndby Kommune holdt åbent hus om den kommende letbanestation ved Kirkebjerg Torv

Af Robert Hendel

Når Letbanen i 2025 forventes at åbne, kommer den til at køre langs Søndre Ringvej, hvor den i Brøndby får to stop.

Det ene bliver Kirkebjerg Station ved Kirkebjerg Torv, der var i fokus ved et åbent hus-arrangement på ­rådhuset i Brøndby i

tirsdags.

Her var mere end 45 borgere mødt op for at høre mere om stationsforpladsen, der skal bygges ved Kirkebjerg Torv, og som endnu ikke er endelig planlagt.

Derfor var der mulighed for at komme med input og stille spørgsmål til de fremmødte lokalpolitikere og fagfolk fra kommunen.

Der blev blandt andet stillet spørgsmål om trafiksikkerhed, tilgængelighed for handicappede, håndtering af regnvand og ikke mindst parkering.

Foruden de mange spørgsmål fik kommunen også adskillige idéer til den konkrete udformning af pladsen.

Ifølge Brøndby kommune bliver alle spørgsmål og forslag taget med i det videre planlægningsarbejde med den endelige udformning af stationsforpladsen.

Fredag i denne uge er sidste frist for at komme med input til forarbejderne med lokalplanforslaget.