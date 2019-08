Parkstafet gav plads til hyggen

Her går starten til første heat. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. 230 hold var med, da GSK holdt Glostrup Park Stafet i tirsdags. De gik lige akkurat fri af regnen, der væltede ned over Glostrup kort inden løbet

Af Jesper Ernst Henriksen

Solen skinnede og der var en behagelig temperatur over Solvangsparken tirsdag aften. Det var meget heldigt, for det var nemlig der, årets udgave af Glostrup Park Stafet blev afholdt.

Kort inden silede regnen dog ned over Glostrup, og arrangørerne fra Glostrup Svømmeklub (GSK) kiggede nervøst mod himlen.

– Vi holdt øje med vejret og tænkte, at det nok bare var en byge. Det var nok ikke blevet helt så hyggeligt, hvis det havde regnet. Sidste år var det jo noget varmere, og der var lang kø til lemonade ved Sallie’s. Det her er perfekt løbevejr, siger Mette Dam Mikkelsen, der er formand for GSK.

God stemning

I Solvangsparken herskede der en rolig og hyggelig stemning. Igen i år var det især de lyseblå t-shirts, som holdene fra Glostrup Kommune bar, der dominerede i parken. Men der var også mange af de grå t-shirts med hovedsponsoren Glostrup Shoppingcenter på.

I alt var der cirka 230 hold med i stafetten. I år var der tre muligheder. Der var den klassiske med et hold på fire personer, der skal løbe fire kilometer hver, der var gå-ruter, hvor et hold på fire går sammen to og to, der går to kilometer hver. Som noget nyt i år var der også plads til børnehold for børn op til ni år, der så skulle løbe to kilometer hver.

– Det er blandt andet vores egne unge svømmere, der er med på de hold. Der har også været efterspørgsel på det fra andre, så vi oprettede det i år. Vi er meget godt tilfredse med deltagerantallet, men vi vil gerne have flere børne- og ungehold næste år, så vi vil prøve at tage fat i de andre sportsklubber og måske i skolerne, for at få flere børn til at melde sig til, siger Mette Dam Mikkelsen.

13.30 er en fin tid

Præcis klokken 18.00 gik starten på den klassiske fire gange fire kilometer rute. 13 minutter og 30 sekunder senere kom den første løber over stregen. Det var Rasmus Vincentz Jensen. Han var meget godt tilfreds med sit resultat.

– Det var et fint resultat i et træningsløb. Jeg skal løbe maraton 1. december, så formen er ikke på toppen endnu. Det er en hurtig rute, den er jo helt flad. Underlaget varierer lidt undervejs, det er meget fint både at løbe på græs, grus og fortov, sagde han.

Han var til stafet med sit arbejde, OFS Optics, der ligger i Priorparken i Brøndby, hvor de laver fiber til teleindustrien.

– Det er den faste firmaudflugt. Det plejer at være rigtig hyggeligt, det er som at være på skovtur, sagde han.

Han havde ikke forventninger til, at de andre fra hans hold kunne sætte samme tempo.

– Vi har lavet holdene, så alle holdene er færdige nogenlunde samtidig, så vi kan komme ind og hygge efterfølgende, sagde han.