Ringer klokken ind eller ud?

DEBAT. Af Christian Ebbesen, Forældre, Nordvangskolen

Klokken ringer ind til et nyt skoleår og alt er godt igen – eller er det nu også det?

På Nordvangskolen sluttede sidste skoleår af med afskedigelsen af en meget vellidt afdelingsskoleleder, hvilket både skulle have være taktisk og økonomisk smart.

Men spørgsmålet er bare, om det i virkeligheden ikke bare var som at tisse i bukserne på den lange bane.

Måske kommer sådan en øvelse til at koste meget mere på sigt.

Scenariet kunne for eksempel se således ud:

Hvis vi nu forestiller os, at vi alle havde været børn igen og vi forældre var de små børn fra indskolingen, mens forvaltningen var de store drenge fra udskolingen.

Vi løber rundt og leger i den lille skolegård, hvor de store ikke må komme, men de bliver alligevel ved med at komme og genere os gang på gang.

De har også for vane at udse sig enkelte fra vores klasse og slå på dem, hver gang de dukker op og skaber uro og utryghed.

Efter hver gang, hvor de har drillet, mobbet og tævet os, så siger de undskyld og spørger om vi ikke skal være gode venner igen og se at komme videre.

Dette gentager sig igen og igen, men en dag får vi nok og slå hårdt igen.

Nu gør det pludselig ondt på dem, så de beder os om vi ikke nok vil lade være med at slå og blive gode venner igen. Men i stedet for at vende den anden kind til endnu en gang, skifter vi skole.

Sådan føles det lidt at være forældre til et barn på Glostrup Skole og jeg tænker at vores børns lærere også må opleve denne frustration gang på gang som ansatte under den administration.