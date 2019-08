Sådan får du råd til at komme ud og rejse

SPONSORERET INDHOLD: At rejse kan være en af de bedste måder at få en pause fra en travl hverdag og opleve noget nyt og anderledes.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad end du er til all-inclusive i syden, backpacker-tur i Asien eller skiferie i bjergene, kan det dog være dyrt at få råd til at tage på rejse. Særligt hvis du er typen, der gerne vil afsted mere end én gang om året. Derfor får du i denne artikel en række tips til, hvordan du kan få spare op til at tage på din drømmeferie.

Søg efter gode tilbud

Det første du bør gøre, er at begynde at kigge efter gode rejsetilbud. Der er forskellige tilbudssider, du kan bruge. Tjek dem løbende for at holde øje med, om de udbyder en billig rejse til din drømmedestination. Et godt råd er at vente til Black Friday. Black Friday rejser er nemlig nogle af de billigste du kan finde, og der er både tilbud på flybilletter og hoteller. Det er især fordelagtigt for dig, der ikke er interesseret i en all-inclusive ferie, men gerne vil sammensætte din egen tur. Her kan du nemlig selvstændigt booke fly og hotel til uhørt lave priser.

Lav en feriekonto og begynd at spare op

For at have råd til den tilbudsrejse, du finder skal du bruge tid på at spare op. Det er en god idé at oprette en selvstændig feriekonto, som du hver måned sætter et beløb ind på. Det er i den forbindelse en god idé at tænke i måder at spare penge på, så du kan sætte så meget som muligt ind på kontoen månedligt.

Generelt handler det om at begynde at skære ned på nogle af de unødvendige ting, du bruger penge på i hverdagen. Det kan være at gå mindre på café; inviter venner hjem på en øl eller kaffe i stedet for at mødes ude i byen. Det kan også være en god idé at rydde op i dine abonnementer – har du for eksempel både bruge for HBO og Netflix? Eller er det muligt at ændre dit mobilabonnement til et, der er billigere? Dan dig et overblik over din økonomi og find ud af, hvor det er muligt at spare. Du vil blive overrasket over, hvor mange steder, det er muligt at bruge færre penge, end du gør i øjeblikket.

Sælg ud af dine ting

Der kan også være nogle ekstra penge at tjene på at sælge ud af dine ting. Har du et klædeskab, der bugner af tøj, er det hurtigt og nemt at sætte det til salg online. Du kan også overveje at leje dig ind på et loppemarked, hvis du har mange forskellige ting, du gerne vil af med. Der er mange penge at hente ved at have en stand på et marked i nogle timer, og det du tjener, kan gå direkte ind på din ferieopsparing.