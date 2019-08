Skal du have fikset din indgang til huset?

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være svært at beslutte sig, når man skal vælge en ny dør til sit hus. Det skal jo helst være en facadedør, der passer til huset og dets øvrige materialer.

Det kan være svært at beslutte sig, når man skal vælge en ny dør til sit hus. Det skal jo helst være en facadedør, der passer til huset og dets øvrige materialer. Mulighederne er mange og det kan være svært at danne sig et overblik, når man står i byggemarkedet og skal vælge materialer. Derfor er det en god idé at gøre sig bekendt online med, hvilke muligheder der er indenfor facadedøre og materialer i lige netop dit tilfælde. Der findes mange gode guides og vejledninger inden for lige netop dette emne. Er du i tvivl og søger mere viden, så læs med her, hvor du også vil blive vejledt i trapper til facadedøren.

Facadedør til huset

Indgangen til dit hus er utrolig vigtig, da det er det første udefrakommende møder, når de går op mod huset. Det er her de får det første møde med dig og de omgivelser, du befinder dig i hver dag. Det er altså her de danner sig et indtryk af, hvem du er. Det kan lyde voldsomt og en smule usandt, men den facadedør symboliserer jo indgangen til dit liv og sind. Dit hjem er der, hvor du kobler af og smider alle hæmninger, og døren er det eneste mellem dig og omverdenen.

Facadedøren bliver også kaldt hoveddøren, og som navnet måske angiver, er det en dør, der bliver åbnet mange gange i løbet af en dag. Det er som tidligere nævnt også her, du byder dine gæster velkommen. Det er derfor vigtigt med en præsentabel dør, der tager sig godt ud.

Når du vælger en ny dør, er der nogle forskellige ting, som du skal tage stilling til for at være sikker på, at den passer til resten af husets udtryk. Gør dig for eksempel overvejelser om hvilket materiale, der skal bruges. En bestemt type materiale passer bare bedre til nogle huse frem for andre huse.

Det er ikke sikkert, at en facadedør i plast passer lige så godt til dit hus som til naboens. Alt afhængig af pladsen i dit hus, skal du overveje, hvilken vej døren skal åbne. Har du pladsmangel, er det klart en fordel at få døren til at åbne udad. Det afhænger selvfølgelig af, hvilken side hængslerne er monteret på. Samtidig skal du også overveje, hvilken type glas, du vil have. Skal det være matteret 3-lags glas, eller noget helt andet? Dette har betydning for lysindfaldet samt isoleringen i dit hjem.

Trappe til facadedøren

For at det hele går op i en højere enhed, skal du også have med i overvejelserne, hvordan trappen til facadedøren skal se ud? Det hele skal jo gerne passe sammen, så man kan se, at der er tænkt nøje over detaljerne. Der findes mange smarte løsninger, som samtidig også er billige. Hvis du er gør-det-selv-typen, kan du snildt bygge din egen udendørs trappe på en dag og tilmed også til få penge.

Hvis din trappe op til facadedøren kun skal være få trin, kræves der ikke meget andet end en tommestok, en sav, en skruemaskine og naturligvis det træ, som trappen skal bygges af. Læg blot de tre stykker træ ovenpå hinanden, som skal udgøre siden. Gør det to gange, og du har de to sider. Afslutningsvis forbindes de to sider med terrassebrædder som trin, og vupti du har en færdig trappe.

Sørg for, at din trappe hverken bliver for stejl eller ujævn at gå på. Det kan være farligt og ubehageligt at bevæge sig op og ned ad en alt for stejl trappe, og gør det utrygt for folk. Dette kan du undgå ved at sørge for, at der ikke er for langt imellem trinene og samtidig må trinene heller ikke være for korte.

Hvis du husker at smøre din udendørs trappe med olie en gang imellem samt husker at holde den ren, kan den snildt holde i mange, mange år. En lækker og velplejet trappe fuldender dit hus.