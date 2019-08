Skoles 50-års jubilæum fejret for fulde huse

Borgmester Henrik Rasmussen sagde tillykke med de 50 år og roste resultaterne på Pilehaveskolen.

VALLENSBÆK. Fredag blev Pilehaveskolens 50-års jubilæum fejret med fulde huse, da forældre, bedsteforældre og tidligere elever og lærere kiggede forbi skolen

Af Jesper Ernst Henriksen

I år er det 50 år siden, de første elever startede på Pilehaveskolen i Vallensbæk. Det har skolen fejret hele ugen med en temauge.

På mellemtrinnet og i udskolingen har hver gang haft et årti som tema fra 60’erne til 90’erne. På 8. og 9. klassegangen var det 60’erne, der var tema.

Sus La Cour, der har været lærer på skolen i 41 år, havde det overordnede ansvar for planlægningen. I ugen var hun mest på 8. og 9. klassegangen.

– Det er gået rigtig godt her, hvor vi har haft 60’erne som tema. Da eleverne havde valgt sig ind på et tema, foreksempel mad, mode eller musik, så kom der gang i den. De har været utroligt engagerede og jeg synes, der er kommet noget godt ud af det, siger hun.

Da hun selv var barn i 60’erne, blev hun ofte brugt som ekspert af eleverne.

– De har været meget nysgerrige. Jeg er blevet interviewet flere gange om hvordan det var i 60’erne, for eksempel hvad vi lavede i frikvartererne i skolen. De har været meget gode til at sætte sig ind i, hvordan det var dengang, siger hun.

Foretrækker nutiden

For eleverne var det også en lærerig uge.

– Vi har lært om den kultur, der var i 60’erne. Jeg har haft om opfindelser. Jeg har lært, at silikone-implantater blev opfundet, pornografi blev lovligt og p-pillen blev opfundet, siger Oliver Klinge.

Victor Prager har også haft om 60’erne.

– Vi har kigget på forskellene fra dengang til i dag. Hvad for noget tøj man gik i, hvad der var traditionelt at spise, hvordan man gik i skole dengang i forhold til i dag, siger han.

Den største overraskelse for drengene var, at skoleugen var en dag længere end i dag.

– Det har overrasket mig, at man gik i skole om lørdagen, og det virkede ikke som om, at de ikke var utilfredse med det. Hvis vi skulle gå i skole om lørdagen, så ville vi være helt ude af den, siger Victor Prager.

Med alle forskellene er han glad for, at han lever i 2019 og ikke i 60’erne.

– Det har været meget hyggeligt at se på, hvordan man levede dengang, men jeg er glad for, at vi lever i den tid vi gør nu, siger han.

Udvikler gammel skole

Hele temaugen kulminerede fredag eftermiddag, da der var åbent hus. Her kiggede Borgmester Henrik Rasmussen forbi.

– Tillykke med de 50 år, der er gået og tusind tak for den indsats, som jeg ved bliver gjort fra alles side, fra elever, forældre og alle ansatte, som er med til at bakke op om Pilehaveskolen. Når man går rundt her, så synes jeg ikke, man kan se, at det er en 50 år gammel skole. Det er også fordi, der er blevet vedligeholdt og man passer på lokalerne. Det håber jeg, at I alle sammen oplever, sagde han.

Han roste også skolen for de gode resultater, som den har opnået over de seneste år.

– Det er ikke resultater, der kommer af sig selv, det er resultater, der kommer af flid, engagement og lyst til at blive ved med at udvikle en 50 år gammel skole, sagde han.

Helt fyldt

Efter borgmesterens tale strømmede det ind på skolen med elever, forældre, bedsteforældre og tidligere elever og lærere. På gangene havde eleverne lavet forskellige præsentationer af ugens arbejde. For eksempel kunne man smage den mad, der var traditionel i det årti, man besøgte. 9. klasserne havde også lavet en modeopvisning med tøj fra 60’erne og en koncert med musik fra 60’erne.

På flere af gangene var det også lykkedes at finde effekter fra det relevante årti. På 90’er gangen var der lavet en udstilling med holdet, der vandt EM i 1992.

For de mindste klasser i indskolingen gik ugen med at lære lege, som var populære før i tiden. De holdt til i gymnastiksalen, hvor de viste legene til forældrene og de andre gæster.