Skolestart med flag og balloner

GLOSTRUP. På første skoledag på Glostrup Skole skal der blandt andet sende balloner til vejrs

Af Jesper Ernst Henriksen

På Glostrup Skole startede eleverne i 0. klasse tirsdag formiddag. Men som i de andre kommuner var det langt fra første dag, eleverne stiftede bekendtskab med skolen. I løbet af vinteren og foråret er der overlevering fra børnehave til SFO-personalet og nogle gange er børnehaveklasselederne også med til overleveringsmøderne. Børnene startede i SFO 1. april.

– Tiden frem til den egent­lige skolestart i august bruges på at skabe tryghed, genkendelighed og relationer – både til de andre børn og til de voksne, fortæller skoleleder Yasar Cakmak.

Første skoledag

Første skoledag for 0. klasserne blev afholdt efter deadline på denne avis, men for eksempel på Vestervang er planen at starte klokken ni, hvor børn og forældre bydes velkommen i Musisk Sal.

3. klasserne synger et par sange for dem og herefter bliver de råbt op en efter en – alle får et flag og de går til klapsalver til deres klasse.

I klassen laver børnene forskellige aktiviteter. På hvert barns stol hænger en ballon med et lille postkort, med barnets navn, skolens adresse og en lille hilsen. Skolens erfaring er, at nogle af ballonerne ender i vores nabolande, hvor de for eksempel har modtaget en hilsen fra en i Norge, der havde fundet kortet.

Mens børnene er i klassen, får forældrene diverse informationer, der bliver talt om forventninger og meget mere.

Efter en lektion i klassen mødes børnene, forældrene, personalet og ledelsen i skolegården for at sende ballonerne til vejrs. Herefter inviteres forældrene i klassen, hvor de kan se børnenes pladser og tage billeder.