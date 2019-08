Sølv på seks timer

Meik, Mads, Michael, Simon og Fabian fik sølv efter et seks-timers løb på Sjællandsringen. Foto: Linette Heise Jørgensen

SPORT. Rulleskøjteløberne på Vark All Stars hentede sølv ved et seks-timers løb på FDM Sjællandsringen

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 10. august afholdt Greve Trim for tredje gang 6h skate race og for tredje gang var Vallensbæk rulleskøjteklub (Vark) repræsenteret.

6h skate race afholdes på en 2,1 km bane på FDM Sjællandsringen og i år var der 39 hold tilmeldt med alt fra solo skatere til hold på max seks løbere.

Der er flere forskellige kategorier: Solo, duo og hold bestående af kun kvinder/mænd eller mix. Der er i løbet af de seks timer løbet varer også konkurrencer for bedste udklædning og for hurtigste omgangstid, som i år blev kørt på 2 min og 55 sek.

Løbet starter med at 1. løber lægger sine skøjter på den ene side af banen og selv står parat til løbsstart på den anden side. Når startskuddet lyder gælder det om at løbe over og få rulleskøjterne på hurtigst muligt, så man kan komme ud på banen og køre de to omgange, som er kravet for 1.løber, hvorefter man kan blive skiftet ud af en holdkammerat.

VARK All Stars var i år repræsenteret ved Mads Eriksen, Michael Deleuran, Simon Bigler og to debutanter Fabian Thorgersen og Meik Heise Jørgensen. De løb 89 omgange, hvilket rakte til en sølvmedalje i deres kategori. De måtte se sig besejret af Oslo Speedskateres, som med deres 92 omgange løb med 1. pladsen. De slog dermed også Varks gamle rekord på 89 omgange på seks timer.