Sommerundervisning med nye venskaber

Ni elever fra 13 til 16 år har været på Bootcamp 2660 i Brøndby Strand. Det gjorde dem klogere og gav nye venner. Foto: Brøndby Strand Projektet

BRØNDBY. For andet år i træk fik elever i alderen 13 til 16 år mulighed for at genopfriske deres dansk- og matematikfærdigheder i sommerferien

Af Robert Hendel

I dag slutter en seks uger lang sommerferie, hvor tankerne formentligt har været alle andre steder end på skolen.

Sådan ser det ikke ud for en gruppe elever, der i slutningen af sommerferien var på Bootcamp 2660, der er en faglig sommercamp i Brøndby Strand.

Ni elever i alderen 13 til 16 år har brugt lidt over en uge af ferien på at blive bedre til dansk og matematik i et utraditionelt læringsmiljø, hvor der blandt andet blev øvet stavning, forholdsord og brøker ved hjælp af skuespil og lege.

– Vi forsøger som udgangspunkt at komme sommeraflæringen af dansk og matematik til livs. Når det er sagt, er det vigtigt for os at styrke det sociale samtidig med at børnene lærer og har det sjovt. Så kan man både blive klog, hygge sig og få en masse nye venner, selvom man har sommerferie, fortæller Jeppe Almskou, der er leder af Bootcamp 2660 og ansvarlig for undervisningsforløbet.

Møder nye venner

Bootcamp 2660 blev til i 2018 via et samarbejde mellem engagerede medarbejdere fra Brøndby Strand Projektet og Brøndby Strand Skole.

Den ekstra undervisning i ferien betyder ikke kun, at eleverne får genopfrisket deres dansk- og matematikkundskaber. For nogle af eleverne betyder det også nye bekendtskaber.

– Vi har mødtes hver dag efter campen, og har enten været på stranden eller hjemme hos én alle sammen. Det er vildt hyggeligt, siger Emmelie Maker på 13 år.

En del af undervisningen munder ud i konkrete produkter som film og quizzer som skal vises frem til forældrene ved afslutningen af bootcampen.

Ifølge Jeppe Almskou er flere af børnene gengangere fra sidste år, og de har været gode til at tage imod de nye deltagere, fortæller han.

– Da jeg skulle til bootcamp var jeg megaskeptisk men efter første dag var mine tanker vendt 180 grader, siger 13-årige Jeppe Jakobsen, der er med for første gang.

For Jeppe Jakobsen har det bedste ved Bootcamp 2660 været, at han har lært en masse ting uden at vide, at han rent faktisk har lært dem.