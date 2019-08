Stadionkvarteret er færdigt

De nye vinduer i højhuset på Diget tager det meste af trafikstøjen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag var der fest i Stadionkvarteret, da den syv år lange og 1,6 milliarder kroner dyre renovering var færdig. Det har været hårdt for beboerne, men nu har de fået et fremtidssikret byggeri, hvor der er plads til alle aldersgrupper

Af Jesper Ernst Henriksen

Lugten af nymalede vægge og nylakerede gulve blander sig med lugten af nyt træ fra altanen.

Der lugter af ny lejlighed, selvom det faktisk er en gammel lejlighed, der bare er blevet renoveret, da vi går ind i en af de nyrenoverede lejligheder i højhuset på Diget.

Synet, når man går rundt, leder også tankerne hen mod en helt nybygget lejlighed.Nyt stort køkken med åben forbindelse til en stue. Nyt badeværelse, der er blevet gjort større, ved at tage lidt plads fra naboværelset. To store soveværelser.

Vinduerne er nye, og når de er lukkede, kan man ikke længere høre trafikken, der holder næsten stille på Ringvejen fem etager under os.

Her er alle de løsninger, som man ønsker sig i dag, når man er på boligjagt.

Det var netop også det, der var formålet, da Glostrup Boligselskabs afdeling 9 Stadionkvarteret afholdt ekstraordinær generalforsamling for syv år siden.

– Formålet med planen var at imødekomme de beboere, der har boet i Glostrup Boligselskab i rigtig mange år, og som ønsker at blive boende i mange år. Planen var at skabe lejligheder, som lever op til vore dages krav til lys, luft og plads. Og med mulighed for, at beboerne selv kunne sætte sit præg på detaljer i køkken og bad. Med mulighed for at gå direkte ud i egen have eller i store fælles område med grønt og træer. Folk i dag stiller andre krav til deres bolig, end man gjorde før, og de vil gerne have mulighed for at vælge, selvom de har besluttet sig for at bo i et alment byggeri, sagde Claus Krag, direktør i Glostrup Boligselskab i sin tale til indvielsen.

Hårdt for beboerne

Renoveringsprojektet i Stadionkvarteret blev vedtaget for syv år siden.

Fredag kunne selskabet, dets beboere og entreprenørerne fejre, at det var færdigt – et halvt år tidligere end beregnet.

Beboerne har skullet leve med genhusninger, med håndværkere i deres lejlighed på tidspunkter, der måske ikke har passet perfekt i beboernes liv, generelt byggerod i området og en masse andre udfordringer.

De fik derfor en særlig tak til festen.

– Et renoveringsprojekt af den størrelse griber afgørende ind i beboernes hverdag og beboerne gav udtryk for bekymring, utilfredshed, uvished, stress med mere. Især for de ældre beboere har det været svært. Det skal der ikke lægges skjul på. Selve renoveringen har været en hård proces at komme igennem, men når vi ser resultatet, er de fleste tilfredse. Nogle beboere føler endda, at de har fået en ny lejlighed, sagde Susanne W. Petersen, der er afdelingsformand i Afdeling 9 Stadionkvarteret.

Glostrups historie

Stadionkvarterets historie er også historien om hvordan Glostrup blev en forstad, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale.

– Stadionkvarteret er med sine mere end 50 år historien om, hvordan forstæderne udviklede sig. Folk byttede lejlighederne ud i byen med nye moderne, lyse boliger med bad, køkkener og med plads til alle. Der var store grønne områder, fritidstilbud og måske var arbejdspladsen også i nærområdet, sagde han.

Han kunne dog også godt se, at det var nødvendigt med en renovering.

– 50 år er lang tid. Byggeriet blev med tiden slidt, og boligerne trængte til at blive opdateret til de krav, behov og forventninger, der er til boliger i dag. Heldigvis har Glostrup Boligselskab aldrig haft udlejningsproblemer, men jeg ved, at man har oplevet, at børnefamilier har fravalgt boligerne. Det er vigtigt, at også kommende generationer finder Stadionkvarteret attraktivt. Vi håber naturligvis på at kunne tiltrække nye borgere til bebyggelsen. Det sikrer mangfoldigheden i området.

Plads til at blive gammel

Der er selvfølgelig elevator i højhuset på Diget. Den er i øvrigt blevet større, så det er nemmere at komme ind med hjælpemidler som en kørestol eller rollator. I en del af tre-etagers husene er der også installeret elevator, så gangbesværede beboere også har muligheder i Stadionkvarteret.

Nogle af dem, der er glade for det, er ægteparret Jørgen og Birthe Schmidt, der er flyttet ind i en af de nyrenoverede boliger. De er begge 81 år gamle og er flyttet fra en af villaerne bag stadion.

– Vi har været skrevet op i 28 år og har så endelig fået en lejlighed nu. Det var så dejligt, da vi fik at vide, at vi fik en lejlighed med elevator. Vi bor på 1. sal, havde der ikke været elevator, havde vi ikke taget den. Vi var fuldstændig solgt, da vi så den, den er så fin. Der er så smukt alle vegne her, også udendørs, hvor det hele bliver holdt flot, siger de.

Renoveringen af Stadionkvarteret

Renoveringen er Danmarks største enkeltstående renoveringsprojekt nogensinde

Der var 1.235 boliger før renoveringen, der er nu 1.135 boliger, da nogle er blevet lagt sammen. I alt er der cirka 88.000 kvadratmeter bolig

Renoveringsprojektet har kostet 1,6 milliarder kroner. Landsbyggefonden har støttet med noget og resten er optaget som lån med lang løbetid, der er garanteret af Glostrup Kommune. Derfor har det været muligt at begrænse huslejestigningerne.