Stigende brug af sexlegetøj – i særdeleshed i sommermånederne

SPONSORERET INDHOLD: Flere og flere benytter sig af sexlegetøj, og sexlegetøjsindustrien oplever en stigning i salget i sommerperioden, hvor danskerne har ferie.

Ferie og fritid er lig med udforskning i sengen

Når folk har fri fra arbejde, bliver der slappet af på alle fronter. Nu er der tid til at udforske og undersøge dele af sig, man måske ikke før har gjort. Mange danskere køber derfor sexlegetøj såsom fleshlight eller dildoer, og den danske sexlegetøjsindustri oplever som konsekvens deraf en stor stigning i salget. Juli måned viser sig at være den måned, hvor danskerne køber mest sexlegetøj ind. Det er dog lige med undtagelse af november og december, hvor folk køber ind til julen. Denne statistik må være et udtryk for, at fritiden og ferien skal udnyttes. Danskerne ønsker at få det bedste ud af ferien, og søger derfor den seksuelle nydelse, som sexlegetøj kan give en.

Varmen gør en kåd

Det bliver mere og mere normalt at benytte sig af sexlegetøj, og det er ikke længere så hemmeligt og tabubelagt, hvad der foregår bag hoveddøren. Før i tiden var der ofte en tro, om at sexlegetøj er noget, som par tager i brug, hvis deres sexliv er gået i stå. Det er dog ikke længere sandt, fordi mange par og sexpartnere bruger sexlegetøj som et ekstra krydderi på tilværelsen. Det behøves ikke at være noget helt kinky bandage, som kan virke skræmmende for de fleste. En så lille og uskyldig ting, som massagelys kan være med til at gøre det hele lidt mere sensuelt og give nydelse. Når børnene bliver sendt på ferie ved bedsteforældrene, er der mere tid til intim hygge med ægtefællen eller sexpartneren. Der er ingen potentielle forstyrrelser, og så bliver sexlysten bare sluppet fri.

Vi hylder den frie seksualitet

I takt med den stigende åbenhed om fri seksualitet følger stigningen i brug af sexlegetøj. Danskerne er blevet bedre til at hylde den frie seksualitet med alt, hvad det indebærer. I Gay-Pridens tegn hyldes den frie seksualitet og blandt andet også sexlegetøjet. Fleshlights er en af de typer sexlegetøj, som topper på listen over det, der bliver solgt mest af blandt danskerne. Mange søger at udforske en del af dem selv, som de måske ikke har prøvet før, og her kan fleshlights være med til at opnå den fulde nydelse. Der findes mange former for fleshlights, som giver nydelse alt efter behov og lyster. Det smarte ved fleshlights er, at de nemt og hurtigt kan tages med på farten, så hvis lysten lige pludselig skulle opstå, har du altid muligheden lige ved hånden. Og omvendt kan den også meget hurtigt gemmes væk igen, hvis det lige pludselig skulle være nødvendigt.

Det kan virke skræmmende, hvis man er uerfaren med sexlegetøj, og man kan hurtigt komme til at forbinde det med noget tabubelagt. Men det er altså ikke nødvendigt, fordi enhver fortjener at opleve den effekt som et lille stykke uskyldigt legetøj kan give en. Det kan virke absurd, at en fleshlight skulle kunne give en den samme og i nogle tilfælde seksuelle nydelser som ens partner, men erfaring fra brugere viser, at det uden tvivl forbedrer ens sexliv. Nogle brugere udtaler endda, at det er med til at forlænge samlejet, fordi man kan holde længere tid af gangen samt giver en utrolig dyb orgasme.

Der findes altså sexlegetøj til alle type mennesker, og det er bare med at komme i gang, fordi markedet er stort.