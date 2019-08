Tag her hen i 2019

SPONSORERET INDHOLD: Når du skal på ferie, så er der mange destinationer, du kan tage til eller du kan bare blive hjemme i Danmark. Her får du tips til tre steder, du bør tage hen hvis du vil opleve noget nyt og have en rigtig god ferie.

Du kan tage til Asien, hvor første stop på vejen er Thailand, mere bestemt vest Thailand, hvor der ved en mindre by kaldt Patong Beach, ligger en 3 km lang sandstrand med tilhørende smuk solnedgang. Her kan du nyde de flotte strande, snorkle med fisk og derefter få en massage md en drink i hånden. Dernæst går det næste tip til New York. Byernes by med høje bygning og store reklamer. Til sidst er der en god festival i Danmark, med musik, venner og den danske sommer på godt og ondt.

Træning under ferien

Når du skal ud og rejse, så må du ikke glemme træningen. Det er her, at træningen virkelig giver pote, når man bliver ved med at træne på ferie og man så også bliver flot solbrun det er der man står skarpest og får de bedste feriebilleder.

Thai mad i Thailand

Skal I eller du til Thailand, så er et godt sted at starte Patong Beach, der er mange turister, men ikke for mange. Den mængde af turister der kommer, der har gjort det muligt, at få nogle gode priser på det ophold både med hoteller og fly. Dertil så har Patong en over 3 km lang strand med lyseblåt vand og lyst sand.

Du kan derfor godt bruge en dag på at ligge på stranden, eller ved poolen eller veksle lidt deri mellem med en formiddag ved stranden og en eftermiddag ved poolen. Du kan derfor bruge dagene til bare at slappe af, hvis det bliver for kedeligt, så kan I tag en tur med speedbåd til Phi Phi Islands. Her kan I se Bond øen, hvor en af James Bond filmene er blevet optaget. På speedbådturen kan du også se aber ved en af øerne, men man skal ikke røre dem, da de kan have rabies. Du har også mulighed for at snorkle med fisk, hvis du har en guide med som, ved hvor de gode snorkle steder er.

Byen der aldrig sover

Du kan også vælge at tage fly turen over Atlanten til New York. New York er the big apple. Det er her der sker mange ting. Du kan shoppe i alle de store butikker eller finde mange vintagebutikker og shoppe noget flot som har lidt kant. Du kan også tage en løbetur i den store centralpark, hvor du kan bruge en eftermiddag på at se de lokale spille baseball, eller du kan løbe en tur rundt i parken. Du kan også gå en tur på Brooklyn bridge og hænge en hængelås på broen. Eller bare nyde en god omgang pandekager på en dinner i byen.

Festival

Når man har ferie, så kan man holde den på mange forskellige måder, men en måde hvor på man kan nyde vejret, nyde ens venner og nyde god musik er ved at tage på en Festival. På mange festivaler, sover man i telte, det er derfor vigtigt, hvis man tager på de festivaler, hvor man sover i test, at man har et godt telt. Derfor er det gode penge givet ud, hvis man investerer i et bedre telt, så man kan sove tørt, og så man har god plads. Derfor kan man med fordel være nogle stykker om villateltevillateltevillatelte, som er lidt større og bedre telte.

Tak for at du læste med. Jeg håber du blev inspireret til at tage til en af de dejlige steder i 2019.