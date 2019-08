Af

Kajakklub inviterer børn og unge på vandet

VALLENSBÆK. Lørdag den 10. august kl. 12 til 15 slår Vallensbæk Kano & Kajakklub dørene op for børn og unge i alderen 8 til 16 år, der har lyst til at prøve kræfter med kajaksporten. Der er rig mulighed for at prøve en eller flere typer af kajakker. Man bør dog kun møde op, hvis man kan svømme mindst 350 meter i et stræk. Husk at medbringe skiftetøj.

Prinsessen på ærten

VALLENSBÆK. Fredag den 9. august spiller Vallensbæk Børneteater den skønne forestilling ”Prinsessen på ærten” i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i salen ”Havet”. Forestillingen er blevet til på kun fire dage og spiller ikke mindre end syv gange om fredagen mellem 10 og 16. Forestillingen henvender sig til børn cirka 3 til 12 år og varer cirka 25 min.

Efter forestillingen er der desuden mulighed for at møde skuespillerne og selv mærke efter om der virkelig er en ært i sengen. Billetterne er gratis men skal bestilles på www.Zebragruppen.dk.