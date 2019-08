Tre tips til at gøre din terrasse klar til sensommeren

SPONSORERET INDHOLD: I Danmark er vi heldige. Vi er heldige, fordi vi har de skønneste somre. Jo, vi døjer rigtig nok med både regn og blæst, men vi har altså også de lune lange sommernætter under den fineste lyse himmel.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er ideelt for hyggeaftener, om det er med grillmad, rosé, skumfiduser eller noget helt fjerde. Der er rigtig mulighed for at hygge til langt ud på natten under den skønne danske sommerhimmel. Derfor skal terrassen også have muligheden for at kunne skabe rammerne for disse hyggelige aftener og nætter. Følg disse tre tips og gør klar på dejlige nætter udenfor på terrassen.

Tip nummer et: få styr på belysning

Først og fremmest handler det om den rette belysning. Selvom vi har lyse nætter, kan det hurtigt blive lidt for mørkt til, at vi kan se hinanden og Bezzerwizzerspillet under åben himmel. Spørger du Lampemesteren.dk så er svaret en god Udendørslampe. I dag er udendørslamper ikke kun med et kedeligt praktisk udseende. Nej, de kommer i de fineste designs til enhver smag. Der er eksempelvis Facet lampen i kobber fra Le Klint, som nærmest fungerer som en fin kunstinstallation på terrassen i flot sofistikeret design. En anden idé er Cubes fra Light Point som kan pryde på din mur. Du kan også tage udgangspunkt i den klassiske udendørslampe som lampen Henrik fra David Superlight. Den er helt klassisk i galvaniseret stål med skærm.

Tip nummer to: overvej noget varme

Selvom vi har fine sommernætter, kan det godt blive lidt småkoldt ude på terrassen. Her kan et godt tip være at anskaffe en eller anden form for varmekilde. Det kan være den klassiske elektriske terrassevarmer der hænger ned fra muren. Det kan også være en varmer på gasflaske der kan rykkes rundt, som det behager. Måske det også bare handler om en lille flytbar elektrisk radiator, som I alligevel har i sommerhuset. Er der varme, har vi lidt lettere ved at blive siddende udenfor i den friske luft og natur. Er du ikke til denne type varmekilde, kan du også overveje at få installeret en lille bålplads, så I kan skabe en form på hygge, varme og belysning herfra. Det kan være i form af en terrassepejs, lerbrændeovn eller måske endda et bålfad.

Tip nummer tre: gå all in på hyggen

Sidst men ikke mindst skal vi acceptere, at det er hyggen der lokker os udenfor. Anskaf en masse hynder, tæpper og puder som kan holde til at være udenfor. På den måde kan du nemt sidde behageligt, og sofaen vil ikke på samme måde lokke. Noget andet er at anskaffe en masse levende lys. Det kan være form af noget så simpelt som myggelys. Det kan også være med fakler eller fine lanterner fordelt rundt i haven. Sidst men ikke mindst handler sensommeren også om at nyde de sidste blomster. Nyd dem i vaser rundt på terrassen. Frem med krukkerne med sommerblomsterne. Det er nu, at de skal nydes, for snart bliver det for sent.