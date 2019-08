Tre varebiler i brand

Tre gange var varebiler overtændt natten til lørdag. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. Natten til lørdag måtte brandvæsnet rykke ud til tre brændende varevogne i Brøndby Strand

Af Jesper Ernst Henriksen

Natten til lørdag måtte Hovedstadens Beredskab rykke ud til Brøndby Strand Centrum to gange. Første gang var klokken 02.07, hvor to varebiler var overtændt. De blev slukket af to højtryksrør. Kun lidt over en time senere, klokken 03.10 var der igen ild i en varevogn ved Brøndby Strand Centrum. Hovedstadens Beredskab rykkede ud igen og slukkede med et enkelt højtryksrør. Det oplyser Hovedstadens Beredskab i sin døgnrapport.