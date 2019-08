Vævede kunstværker i Kilden

Fiskekutter er et af de værker af Birgit Kjær Thomsen, som du kan opleve i Kulturhuset Kilden i løbet af september.

BRØNDBY. Brøndby Kunstforening udstiller i september en række vævede værker til ære for afdød kunstner

Af Robert Hendel

En sidste udstilling.

Det er navnet på den kommende udstilling i Kulturhuset Kilden fra Brøndby Kunstforening. Udstillingen er til ære for billedvæveren Birgit Kjær Thomsen, som døde sidste år.

Birgit Kjær Thomsen fandt en gammel væv på loftet og lærte sig selv at overføre drømme til vævede mesterværker. Her fandt hun en adspredelse fra jobbet som sagsbehandler inden for blandt andet sygedagpenge. Den nye hobby gav hende ro og glæde.

Birgit Kjær Thomsen fandt hurtigt ud af hun havde talent for håndværket, og at hun kunne bruge garnet til at udtrykke sig med. Hun begyndte på nogle kurser hos kendte vævere og udviklede derfra sine egne teknikker.

I begyndelsen kom inspirationen fra barndommen ved Vesterhavet. Det blev til billeder af hav, sten, klitter, himmel og både, der vækker drømme om lange ture langs stranden, hvor man føler, at man kan høre havets brusen.

Egentligt ville Birgit Kjær Thomsen havde været fotograf. Derfor var fotografiet også en vigtig del af de vævede billeder. Hun udvalgte sine motiver, tog et billede og lod det danne baggrund på væven. Derfor fornemmer man også hvordan hun formåede at bruge fotografiets evne til, at fastfryse et splitsekund af handling.

Birgit Kjær Thomsen gjorde hverdagsting og naturlige situationer stoflige og levende, på en måde så man føler at man kigger på sig selv og sin egen hverdag, når hun fangede øjeblikssituationer i garn.

Selv de abstrakte motiver gemmer også på ting fra naturen, hvis man ser godt efter. Hun arbejdede meget med skygger, vinkler og former. Så selvom billederne er todimensionelle, får man alligevel en fornemmelse af liv og mange flere dimensioner.

Birgit Kjær Thomsens foretrukne materialer var hør, bomuld og silke. Og for Birgit var det meget vigtigt at materialerne var i orden, ellers blev det hele trævlet op og smidt ud.

Du kan opleve nogle af Birgit Kjær Thomsens værker i Kulturhuset Kilden fra mandag den 2. september og frem til den fredag 28. september. Der er fernisering tirsdag den 3. september klokken 17.30.