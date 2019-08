Vallensbæk tolererer ikke mobning

VALLENSBÆK.

Af Henrik Rasmussen (C), Borgmester, Vallensbæk

I Folkebladet 30. juli gentager S-gruppeformand Søren Wiborg påstanden om, at Vallensbæk Kommune ”sidder på hænderne”, når det gælder indsatsen mod mobning. Det er naturligvis ikke rigtigt. Mobning er dybt skadeligt og skal aktivt bekæmpes. Derfor er det også ærgerligt, at der skal sås uberettiget tvivl om kommunens holdning, og at problemet overdramatiseres for politisk vinding. På kommunalbestyrelsens møde i maj præciserede vi netop, at det er mobberen, der skal fjernes fra klassen, hvis det kommer så vidt – og ikke mobbeofferet.

Derudover så mener jeg stadigvæk ikke, at det er en opgave for politikere og embedsmænd i forvaltningen i detaljer at diktere den enkelte skole eller institutions indsats mod mobning. Vi fører naturligvis tilsyn med på de enkelte skoler og institutioner og støtter og vejleder, men de konkrete tiltag skal tage udgangspunkt i den lokale virkelighed. Her ved medarbejdere i samarbejde med børn og elever bedst, hvad der skal til for at bekæmpe mobning på lige præcis deres skole og institution.