Vandt 6-1 – nu har de tabt kampen

Fodboldens Disciplinærinstans har tildelt fodboldkvinderne fra Brøndby et skrivebordsnederlag. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby sendte i sidste uge oprykkerne fra Farum BK/FC Nordsjælland hjem med en øretæve. Nu er Brøndby blevet taberdømt

Af Robert Hendel

I sæsonpremieren vandt Brøndby en knusende sejr på 6-1 over oprykkerne fra Farum BK/FC Nordsjælland.

På grund af brug af en ulovlig spiller er fodboldkvinderne fra Brøndby imidlertid blevet taberdømt. Kampens resultat er ændret til 3-0 til Farum BK/FC Nordsjælland.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Fodboldens Disciplinærinstans modtog efter kampen en protest fra Farum BK/FC Nordsjælland, fordi Brøndby IF havde stillet op med Kamilla Karlsen, der blev udvist i pokalfinalen den 18. maj 2019 mod Fortuna Hjørring.

Hun skulle derfor afsone sin karantæne i den næstkommende turneringskamp i den nye sæson.

Fodboldens Disciplinærinstans har givet Farum BK/FC Nordsjælland medhold, og derfor er resultatet blevet ændret til en sejr på 3-0 til holdet fra Farum.

Brøndby har mulighed for at anke afgørelsen til Fodboldens appelinstans inden for to uger.

Da Brøndby overvejer at anke afgørelsen, ønsker klubben ikke at kommentere sagen, oplyser Christian Barrett, der er formand for Brøndbyernes IF.