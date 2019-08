Vejrguderne holdt hånden over gadekærskoncerten

Musicalstjernen Caspar Phillipson var solist på årets gadekærskoncert.

VALLENSBÆK. Der blev akkurat tørvejr til årets gadekærskoncert i Vallensbæk, som havde musicalstjernen Caspar Phillipson som solist. Sammen med orkesteret og Vallensbæk Kirkes Kor leverede han en forrygende koncert

Af Jesper Ernst Henriksen

Det så ud til at blive en våd aften, idet regnen havde silet ned hele eftermiddagen. Men en halv time inden koncerten stoppede regnen, og de medbragte regnfrakker kunne pakkes ned, og madkurve, duge og drikkevarer blev hevet frem.

Udover rollen som velsyngende solist havde Caspar Phillipson også påtaget sig tjansen som aftenens konferencier – og på hyggelig og humoristisk vis fik han bundet aftenens program sammen.

De cirka 1.000 publikummer kunne nyde en aften, som både bød på nye og ældre musicalsange, evergreens, grand prix-numre og pop.

Aftenens højdepunkter var et disco-potpourri, som fik flere publikummer til at danse med samt et dejligt medley med Kim Larsens velkendte sange.

Vallensbæk Kirkes Kor imponerede igen, og sammen med kapelmester Jakob Lindbirk og det velspillende orkester var det musikalske niveau helt i top.

Som vanligt grillede spejderne pølser, og Lions Club stod for salg af drikkevarer og æbleskiver.

Aftenen sluttede af med Gadekærskoncertens signaturnummer Ain’t no Mountain, og derefter kunne alle gå hjem, en skøn musikalsk oplevelse rigere – og uden at der var faldet en dråbe regn under koncerten.

Gadekærskoncerten arrangeres i et samarbejde mellem Vallensbæk Kirke og Vallensbæk Kommune.