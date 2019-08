Vestegnens smukkeste festival

Mads Langer er blandt hovednavnene på årets Glostrup Festival. Foto: pr-foto

GLOSTRUP. Egeparken i Glostrup kommer til at danne smukke rammer for musik, aktivitet og glade mennesker, når Glostrup Festival 2019 løber af stablen den 30. og 31. august. Birthe Kjær, Bro og Mads Langer er hovednavne på musikscenen

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er fjerde gang, Glostrup Kommune inviterer til to dage med musik, leg og fællesskab. Store stjerner og lokale musikere skal underholde de mange gæster, der drager mod Egeparken i Glostrup i løbet af de to dage, festivalen varer. Lokale foreninger og virksomheder skal – traditionen tro – stå for sjov, leg og hygge på festivalpladsen i form af aktiviteter og forlystelser.

Ungdommelig fredag

Fredag den 30. august begynder med fodboldturneringen AL Bank Cup, som er arrangeret af Arbejdernes Landsbank i Glostrup og Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Miniturneringen har været en del af Glostrup Festival siden 2017. Fredag aften præsenterer Glostrup Ungdomsråd et imponerende show på store scene. Ungdomsrådet har hentet nogle af de hippeste artister lige nu til Glostrup. Navne som BRO, MellemFingaMuzik og Niklas forventes at trække unge fra nær og fjern til Glostrup på denne aften. Mellem de store navne vil der være indslag med blandt andet lokale DJ’s. Glostrup Ungdomsskole er også involveret i underholdningen, idet de skal stå for at opbygge den rette hyggestemning på en del af festivalpladsen.

Musik for alle lørdag

Lørdag den 31. august bliver endnu bredere med musik for enhver smag. Her glimrer Mads Langer med band som det absolutte hovednavn. Derudover vil Birthe Kjær med Feel Good Band og Barbara Moleko underholde i løbet af dagen på Store Scene. På den mindre Pavillonscene spiller og synger Glostrup Musikskoles bands og artister. Bredden i målgruppen viser sig ikke bare i musiksmag, men også i aldersspredning. Underholdningen på festivalpladsen står mange af de lokale foreninger og virksomheder for. Der vil være alt fra stille konkurrencer til vilde springshows. Derudover er der fokus på de yngste i form af gratis hoppeborge og børneforlystelser. Der vil også være noget til ganen i lækre madboder med streetfood og søde sager. Borgmester John Engelhardt er stolt af Glostrup Festival.

– Festivalen er et event, hvor vi med al tydelighed kan se Glostrupborgernes engagement i deres by. De engagerer sig som frivillige på pladsen, underholder via foreninger, deltager som gæster og meget mere. Det er fantastisk at være en del af.

Der er gratis entré begge festivaldage.

Glostrup Festival

Glostrup Festival startede i 2016 i forbindelse med Glostrups 825 års jubilæum. Festivalen er arrangeret af Glostrup Kommune i samarbejde med lokale foreninger og virksomheder – i 2019 også i samarbejde med Glostrup Ungdomsråd og Glostrup Ungdomsskole.

Glostrup Festival finder sted den 30. og 31. august 2019 i Egeparken, Stadionvej 80, Glostrup. Der er gratis entré. Programmet kan ses her: www.glostrupfestival.dk