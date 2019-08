Vestegnens største motionscykelløb

Målstregen kommer til at ligge ved Glostrup Hallen, hvor vejen bliver afspærret. Foto: sportsaktiviteter.dk

GLOSTRUP. Igen i år samles over 600 cykelentusiaster, når der skal cykles Tour de Vest, med start og mål ved Glostrup Hallen. Det sker søndag den 1. september, med første startskud kl. 10.00

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag i næste uge triller Tour de Vest igen. Der vil som altid være noget for enhver smag og niveau, for der bydes på motionscykelløb, både til dem der vil cykle langt, men også til dem, der bare vil hygge sig.

Den lange distance er på 122 km og bringer deltagerne et godt stykke nord på og op og runde Gørløse og tilbage via Jyllinge og Store Valby, inden de rammer målstregen igen ved Glostrup Hallen.

Der er også en mellemdistance på 68 km, som også er en rigtig fin rute, der fører deltagerne op til Gundsømagle og samme tur tilbage som deltagerne på den lange distance.

Til dem, der bare gerne vil cykle stille og roligt og hygge sig med venner og familie, så er der rig mulighed for det på 27 km distancen. Her kommer deltagerne ud omkring Vestskoven og får sig en rigtig skøn natur cykeltur. På den korte rute cykles der hovedsageligt på cykelstier.

Servicevogn og fejeblad

Arrangørerne af Tour de Vest bestræber sig meget på at lave et motionscykelløb, hvor deltagerne får et rigtig godt løb og en god oplevelse hele vejen igennem.

Derfor har de også sørget for at der er både race marshalls, mekaniker servicevogn, fejeblad og nødbehandler vogn med ude på de to lange ruter.

På alle tre distancer er der depoter, hvor deltagerne kan få vand, bananer, chokolade og barer, så de får energi til at cykle videre.

Ved målområdet får deltagerne ægte cykelløbsstemning, for de sidste 200 meter af Stadionvej er lukket af og lavet om til opløbsstrækning. Det betyder god stemning og masser af mennesker. Der er selvfølgelig også præmier og pokaler til de hurtigste herrer og damer på alle tre distancer.