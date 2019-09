10 års fødselsdag blev fejret med jazz og sang

Omkring 150 mennesker fejrede 10 års fødselsdagen for plejeboligerne Højstruphave i Vallensbæk

VALLENSBÆK. Plejeboligerne Højstruphave i Vallensbæk holdt fødselsdagsfest i fredags

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var et swingende 11 mands jazzorkester. Der var en dejlig italiensk buffet og flotte kager. Og der var pyntet op i festteltet med balloner og flag. Men vigtigst af alt var der 150 beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige, som var kommet for at fejre plejeboligerne Højstruphaves 10 års fødselsdag i fredags.

– Det var en dejlig fest, og det var skønt at se alle nyde festen og glæde sig over musikken, siger Jytte Bendtsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Det er ret bemærkelsesværdigt, at en halv snes af medarbejderne har været på Højstruphave helt fra begyndelsen. De medarbejdere fik en særlig hæder i form af et diplom. Men alle medarbejdere – uanset hvor længe, de har været ansat – blev rost i Jytte Bendtsens tale.

– Tak for jeres nærvær, for jeres engagement og for jeres store hjerter. Tak fordi I giver beboerne en hverdag, der på så mange måder mindre om det liv, de levede før, sagde udvalgsformanden.

Det gode liv hele livet

Mottoet på Højstruphave er ”Vi skal leve det gode liv – hele livet”, og det bliver det så sandelig. I løbet af året bliver der fejret påske, pinse, jul og andre højtider. Og der bliver ordnet negle, givet massage, sminket, sunget, gjort gymnastik, spillet spil, hygget i fredagsbaren og meget mere.

De pårørende fik også en tak for deres engagement.

– Det er dejligt at opleve jeres opbakning – I er i høj grad med til at skabe den gode stemning på Højstruphave, sagde Jytte Bendtsen i sin tale.

En række frivillige var også mødt op for at ønske tillykke, blandt andet de frivillige cykelvenner fra Cykling Uden Alder, der kører ture i rickshaw med beboerne

– samt havevennerne, der tager beboerne med ud for at opleve duftene i Højstruphaves sansehave.

Festen fortsatte længe med fællessang og dans, indtil beboerne – trætte og mætte – kunne gå til køjs.