29-årig kvinde anholdt efter knivoverfald på ung mand

En 29-kvinde blev fredag eftermiddag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup i forbindelse med et knivoverfald i Gillesager dagen forinden. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En ung mand blev torsdag eftermiddag ramt af knivstik i Brøndbyøster. En 29-årig kvinde er blevet anholdt og varetægtsfængslet i sagen

Af Robert Hendel

Torsdag eftermiddag rykkede Københavns Vestegns Politi massivt ud til Gillesager i Brøndbyøster.

Her var en ung mand blevet ramt af knivstik, og han blev efterfølgende kørt på hospitalet. Senere på eftermiddagen oplyste Københavns Vestegns Politi på Twitter, at den forurettede var umiddelbart uden for livsfare.

Opdatering på Gillesager: En person kørt på hospitalet til behandling for knivstik og han er umiddelbart uden for livsfare. Vi efterforsker på stedet og derfor opretholdes afspærringerne indtil videre. Vi har pt. ikke yderligere info. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 29, 2019

I flere timer var politiet til stede i området omkring Gillesager i den ende af vejen, der vender mod Brøndbyøster Torv, hvor der blev foretaget tekniske undersøgelser og afhørt vidner.

Allerede fredag formiddag kunne Københavns Vestegns Politi anholde en 29-årig kvinde, som er mistænkt i sagen.

Kvinden blev sent på eftermiddagen varetægtsfængslet i fire uger efter at være fremstillet i et grundlovsforhør, der foregik for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen. Der er desuden nedlagt navneforbud, oplyser anklageren ved Københavns Vestegns Politi.

Ifm gårsdagens knivstikkeri på Gillesager i Brøndby er en 29-årig kvinde blevet varetægtsfængslet – foreløbigt frem til 27.9 #anklager https://t.co/UCSu4jBt1e — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) August 30, 2019

Det er derfor sparsomt med oplysninger, men anklageren kan dog oplyse, at den 29-årige kvinde er blevet sigtet for grov vold.

Ifølge Folkebladets oplysninger er kvinden mistænkt for at have kastet en kniv i ryggen på offeret.